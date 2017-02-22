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О преимуществах публичной кадастровой карты
Сегодня в Пензе
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Публичная кадастровая карта позволяет заинтересованному лицу получить большое количество важной информации, в том числе в режиме реального времени получить сведения о любом земельном участке. С её помощью можно получить справочную информацию о кадастровой стоимости земельного участка, его площади, категории земель, к которой он отнесен, о виде разрешенного использования.. Воспользоваться сервисом «Публичная кадастровая карта» можно на официальном сайте Росреестра. Обновление Публичной кадастровой карты происходит автоматически. Гражданам и юридическим лицам можно оперативно посмотреть на карте сведения об объекте недвижимости, к которым планируется совершение какого-либо действия. Следует помнить, что данные, полученные с помощью сервиса «Публичная кадастровая карта», нельзя представить в органы власти или в банк. Сведения не могут быть использованы в качестве официального документа – они служат только в качестве справочной информации!
Публичная кадастровая карта позволяет заинтересованному лицу получить большое количество важной информации, в том числе в режиме реального времени получить сведения о любом земельном участке.
С её помощью можно получить справочную информацию о кадастровой стоимости земельного участка, его площади, категории земель, к которой он отнесен, о виде разрешенного использования.. Воспользоваться сервисом «Публичная кадастровая карта» можно на официальном сайте Росреестра. Обновление Публичной кадастровой карты происходит автоматически.
Гражданам и юридическим лицам можно оперативно посмотреть на карте сведения об объекте недвижимости, к которым планируется совершение какого-либо действия.
Следует помнить, что данные, полученные с помощью сервиса «Публичная кадастровая карта», нельзя представить в органы власти или в банк. Сведения не могут быть использованы в качестве официального документа – они служат только в качестве справочной информации!
Новость: Дмитрий Раткин 22 февраля 2017
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