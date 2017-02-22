О преимуществах публичной кадастровой карты

Публичная кадастровая карта позволяет заинтересованному лицу получить большое количество важной информации, в том числе в режиме реального времени получить сведения о любом земельном участке.

С её помощью можно получить справочную информацию о кадастровой стоимости земельного участка, его площади, категории земель, к которой он отнесен, о виде разрешенного использования.. Воспользоваться сервисом «Публичная кадастровая карта» можно на официальном сайте Росреестра. Обновление Публичной кадастровой карты происходит автоматически.

Гражданам и юридическим лицам можно оперативно посмотреть на карте сведения об объекте недвижимости, к которым планируется совершение какого-либо действия.

Следует помнить, что данные, полученные с помощью сервиса «Публичная кадастровая карта», нельзя представить в органы власти или в банк. Сведения не могут быть использованы в качестве официального документа – они служат только в качестве справочной информации!