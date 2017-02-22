Вступил в силу новый федеральный закон о государственной регистрации недвижимости

Он предусматривает введение Единого государственного реестра недвижимости и единой учётно-регистрационной процедуры. В состав Единого реестра недвижимости вошли сведения, содержавшиеся в кадастре недвижимости и реестре прав.

Закон устанавливает обязательный перевод в электронную форму заявлений и документов, принимаемых для кадастрового учёта и регистрации прав. Это облегчает приём документов в электронном виде, и, таким образом, закон способствует развитию электронных услуг.

Росреестр постоянно развивает «бесконтактные технологии» - способы, при которых граждане получают госулуги через Интернет и МФЦ, а общение с чиновниками исключается.