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Вступил в силу новый федеральный закон о государственной регистрации недвижимости
Сегодня в Пензе
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Он предусматривает введение Единого государственного реестра недвижимости и единой учётно-регистрационной процедуры. В состав Единого реестра недвижимости вошли сведения, содержавшиеся в кадастре недвижимости и реестре прав. Закон устанавливает обязательный перевод в электронную форму заявлений и документов, принимаемых для кадастрового учёта и регистрации прав. Это облегчает приём документов в электронном виде, и, таким образом, закон способствует развитию электронных услуг. Росреестр постоянно развивает «бесконтактные технологии» - способы, при которых граждане получают госулуги через Интернет и МФЦ, а общение с чиновниками исключается.
Он предусматривает введение Единого государственного реестра недвижимости и единой учётно-регистрационной процедуры. В состав Единого реестра недвижимости вошли сведения, содержавшиеся в кадастре недвижимости и реестре прав.
Закон устанавливает обязательный перевод в электронную форму заявлений и документов, принимаемых для кадастрового учёта и регистрации прав. Это облегчает приём документов в электронном виде, и, таким образом, закон способствует развитию электронных услуг.
Росреестр постоянно развивает «бесконтактные технологии» - способы, при которых граждане получают госулуги через Интернет и МФЦ, а общение с чиновниками исключается.
Новость: Дмитрий Раткин 22 февраля 2017
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