История простой женщины с непростой судьбой

Филумена Мартурано — на первый взгляд, простая женщина, терпеливо ожидающая своего счастья. Но на самом деле в душе её кипит ураган, готовый вырваться в любую минуту. И вот, час пробил... Пусть обманным способом, но всё же Филумена добилась, чтобы мужчина, с которым она в качестве содержанки прожила много лет, взял её в жёны.

Сюжет, некогда лёгший в основу популярного фильма «Брак по-итальянски» с Марчелло Мастроянни и Софи Лорен, придуман итальянским драматургом Эдуардо Де Филиппо в 1946 году. С тех пор пьеса не сходит с театральных подмостков. В Пензенском драматическом её поставили специально к юбилею Заслуженной артистки России, Галины Репной.

Режиссёр спектакля, Ансар Халилуллин, отметил: «Когда мне предложили работать над этой пьесой, поначалу я испугался. Мне она показалась старомодной, какой-то болтливой... Но возможность поработать с такой замечательной актрисой, как Галина Репная, и решила нашу судьбу. Работалось с ней замечательно. Она прекрасный человек и профессионал».

Для Галины Репной этот спектакль бенефисный, а персонаж — не роль, а мечта: «В этой пьесе есть что сыграть! И любовь, и предательство, и смерть, и воскрешение... Сыграть всё это — мечта любого актёра!»

От радости до печали, от любви до ненависти — эмоциональный диапазон персонажа широчайший. Но по мнению коллег Галины Репной, ей любая роль по плечу.

Художественный руководитель Пензенского драмтеатра, Сергей Казаков, подчеркнул: «Галина Репная играет ВСЁ! Сейчас она — не просто звезда, она — бренд Пензенского драмтеатра!»

Премьера спектакля — 25 февраля в 18:00.