Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Четверг, 23 февраля 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Урок истории от приставов
Сегодня в Пензе
 
Смотреть видео

Снаряды, старое оружие и солдатская форма. Каждая вещь со своей уникальной историей. Все это коллекция музея судебных приставов, собранная совместно с поисковым отрядом «Крепость». Историческая экспозиция привезена по частям со всех регионов страны, где сражались солдаты-соотечественники. Особыми гостями музея судебных приставов стали пятиклассники пензенской семнадцатой школы.

«Ребятам будет рассказано о создании организации судебных приставов, а также о поисковой работе, которая ведется на территории боевых регионов. Сегодня мы представим выставку отряда. Здесь представлены те находки, которые привезли наши бойцы. Сегодня здесь собрана та часть экспозиции, которая обнаружена на территории Тверской области», - отметила Анна Фадеева, командир поискового отряда «Крепость».

 Подобная практика среди судебных приставов очень важна. Дети изучают историю на практике, а не в теории. Поэтому лучшее ее запоминают. В качестве закрепления полученных знаний со школьниками сыграли в историческую викторину и раздали сладкие призы.

Стоит отметить, что управление судебных приставов Пензенской области работает с поисковым отрядом «Крепость» уже больше года. Осенью оба отряда запланировали отправится в Северную Осетию, чтобы принять участие в Вахте памяти.

Новость: Дмитрий Раткин 22 февраля 2017
2017-02-23
Министр здравоохранения Пензенской области поздравляет коллективы медицинских организаций с Днем воинской славы
 Министерство здравоохранения Пензенской области
 
2017-02-23
С праздником жителей Пензенской области поздравил председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин
 Законодательное Собрание Пензенской области
 
2017-02-23
Поздравление Губернатора Пензенской области И.А.Белозерцева с Днем защитника Отечества
 Правительство Пензенской области
 
2017-02-22
Дорожный вопрос
В Правительстве обсудили план строительства и ремонта дорог на 2017 год
 
2017-02-22
С Днём защитника Отечества!
Пензенцев поздравил Губернатор Иван Белозерцев
 
2017-02-22
Два праздника в одном
К 90 –летию ДОСААФ и Дню защитника Отечества в Пензе провели спортивный Чемпионат
 
2017-02-22
Урок истории от приставов
Пензенским школьникам представили экспозицию музея судебных приставов
 
2017-02-22
История простой женщины с непростой судьбой
Пензенский драмтеатр готовит очередную премьеру
 
2017-02-22
Вступил в силу новый федеральный закон о государственной регистрации недвижимости
 Закон устанавливает обязательный перевод в электронную форму заявлений и документов
 
2017-02-22
О преимуществах публичной кадастровой карты
 Публичная кадастровая карта позволяет заинтересованному лицу получить большое количество важной информации
 
2017-02-22
Активисты ОНФ в рамках развития Паралимпийского движения предлагают открыть адаптивную школу для инвалидов в Пензе
 Участники совещания решили до 1 марта создать базу данных спортсменов с ограниченными возможностями
 
2017-02-22
В многопрофильном лицее села Малая Сердоба прошла традиционная военно-спортивная игра «Полигон»
 Игра была посвящена Дню защитника Отечества и 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана
 
2017-02-22
В школе № 30 проведено расширенное заседание Совета общественности микрорайона «Западная поляна»
 В ходе заседания председатель Совета общественности – Андрей Долов подвел итоги работы Совета общественности микрорайона за 2016 год
 
2017-02-22
Иван Белозерцев провёл рабочую встречу с зампредом коллегии Военно-промышленной комиссии РФ
 Стороны обсудили вопросы выпуска высокотехнологичной продукции на промышленных предприятиях региона
 
2017-02-22
Праздник настоящих мужчин
С 23 февраля поздравили офицеров и курсантов артинститута
 

Новости партнеров
 
На сайте: 42ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru