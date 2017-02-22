Урок истории от приставов

Снаряды, старое оружие и солдатская форма. Каждая вещь со своей уникальной историей. Все это коллекция музея судебных приставов, собранная совместно с поисковым отрядом «Крепость». Историческая экспозиция привезена по частям со всех регионов страны, где сражались солдаты-соотечественники. Особыми гостями музея судебных приставов стали пятиклассники пензенской семнадцатой школы.

«Ребятам будет рассказано о создании организации судебных приставов, а также о поисковой работе, которая ведется на территории боевых регионов. Сегодня мы представим выставку отряда. Здесь представлены те находки, которые привезли наши бойцы. Сегодня здесь собрана та часть экспозиции, которая обнаружена на территории Тверской области», - отметила Анна Фадеева, командир поискового отряда «Крепость».

Подобная практика среди судебных приставов очень важна. Дети изучают историю на практике, а не в теории. Поэтому лучшее ее запоминают. В качестве закрепления полученных знаний со школьниками сыграли в историческую викторину и раздали сладкие призы.

Стоит отметить, что управление судебных приставов Пензенской области работает с поисковым отрядом «Крепость» уже больше года. Осенью оба отряда запланировали отправится в Северную Осетию, чтобы принять участие в Вахте памяти.