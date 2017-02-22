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Два праздника в одном
Сегодня в Пензе
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Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России в этом году отмечает своё 90-летие. К этой юбилейной дате представители и воспитанники военно-патриотических клубов ДОСААФ Пензенской области провели спортивный Чемпионат. Здесь ветераны и подрастающие патриоты своей страны соревновались в меткости.
«Этот Чемпионат традиционен, мы его проводим ежегодно. Участники команд определены от каждого подразделения ДОСААФ. У нас представлено порядка 23 команд, начиная региональным отделением и заканчивая автошколами и спортивно-учебными центрами»,- рассказывает Михаил Носачев, Председатель регионального отделения ДОСААФ России Пензенской области.
Данное состязание является подготовкой к участию в международных соревнованиях «Армия - 2017». Победители регионального Чемпионата ДОСААФ также будут доказывать свое мастерство в рамках Приволжского федерального округа.
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