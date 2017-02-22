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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Четверг, 23 февраля 2017
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С Днём защитника Отечества!
Сегодня в Пензе
 
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От Александра Суворова до героев Великой отечественной войны — в фойе Пензенской филармонии раскинулась выставка, на которой — вся история славных побед российских воинов. На мониторе — кадры военной хроники, а со сцены — звучит песня о несокрушимой и легендарной советской армии...

С Днём защитников Отечества пензенцев поздравили на торжественном собрании. Слова благодарности за достойное служение Родине высказал Губернатор Иван Белозерцев:

«Во все времена защита Родины была и остаётся священным долгом и почётной обязанностью каждого! Император Александр III говорил, что у России два союзника — армия и флот. Его слова многократно подтверждала история нашей страны. Радует, что у молодёжи есть стремление служить в вооружённых силах, ратным трудом крепить оборонное могущество нашего государства».

Тем, кто продолжает служить Родине и защищать Отечество в настоящее время, Губернатор вручил Благодарности и памятные подарки.

Новость: Екатерина Сорокина 22 февраля 2017
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