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Дорожный вопрос
Сегодня в Пензе
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В прошлом году на ремонт дорог в Пензенской области было выделено почти 4 миллиарда рублей. 866 миллионов из них – средства федерального бюджета. На эти деньги было построено и отремонтировано свыше 400 км автодорог.
«Выполнены работы по содержанию 3,6 тысяч км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. В рамках госпрограммы «Развитие территорий социально-инженерных инфраструктур, обеспечения транспортных услуг в Пензенской области» завершен ремонт дорог регионального и муниципального значения в 24 районах Пензенской области – 46 объектов, 238,6 км»,- говорит Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, Александр Гришаев.
За отчетный 2016-ый Минстроем выполнялись мероприятия по барьерному ограждению. В рамках программы по безопасности было построено свыше 15 км искусственного освещения – в Сердобском, Белинском, Никольском и Городищенском районах.
«Модернизировано 15 нерегулируемых пешеходных переходов, около школ оборудованы 7 пешеходных переходов. В рамках президентской программы по удвоению дорог – мы ее выполнили, завершены работы на 6 объектах протяженностью 53,9 км.
За счет средств федерального бюджета была проведена реконструкция автомобильной дороги на улице Антонова. В этом году её введут в эксплуатацию. На текущий год за счет федеральных денежных поступлений будет реализована программа по ремонту уникальных дорожных сооружений – Свердловского моста в Пензе и путепровода в Каменке.
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