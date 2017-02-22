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Поздравление Губернатора Пензенской области И.А.Белозерцева с Днем защитника Отечества
Сегодня в Пензе
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Дорогие земляки! 23 февраля в нашей стране по праву является всенародным праздником, ведь нет более почетной миссии, чем защищать Родину. Император Александр III говорил, что у России только 2 союзника – армия и флот. Его слова многократно подтверждала история государства российского. Вооруженные Силы нашей страны являются подлинным гарантом мира, спокойствия и безопасности граждан. А предприятия оборонно-промышленного комплекса Пензенской области активно способствуют укреплению их боевой мощи. Слова особой благодарности сегодня – воинам Великой Отечественной войны, отстоявшим свободу ныне живущих. Низкий поклон вам, представители поколения победителей! Глубокую признательность выражаю ветеранам Вооруженных сил, в разные годы достойно защищавшим свое Отечество. Славные традиции отцов и дедов продолжают солдаты и офицеры, несущие службу в современной Российской армии. Вам выпала непростая задача противостоять сложнейшим вызовам современности. Дорогие друзья! Желаю всем вам успехов в службе, здоровья, благополучия и поддержки родных и близких.
Дорогие земляки!
23 февраля в нашей стране по праву является всенародным праздником, ведь нет более почетной миссии, чем защищать Родину.
Император Александр III говорил, что у России только 2 союзника – армия и флот. Его слова многократно подтверждала история государства российского.
Вооруженные Силы нашей страны являются подлинным гарантом мира, спокойствия и безопасности граждан. А предприятия оборонно-промышленного комплекса Пензенской области активно способствуют укреплению их боевой мощи.
Слова особой благодарности сегодня – воинам Великой Отечественной войны, отстоявшим свободу ныне живущих. Низкий поклон вам, представители поколения победителей!
Глубокую признательность выражаю ветеранам Вооруженных сил, в разные годы достойно защищавшим свое Отечество.
Славные традиции отцов и дедов продолжают солдаты и офицеры, несущие службу в современной Российской армии. Вам выпала непростая задача противостоять сложнейшим вызовам современности.
Дорогие друзья!
Желаю всем вам успехов в службе, здоровья, благополучия и поддержки родных и близких.
Новость: Правительство Пензенской области 23 февраля 2017
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