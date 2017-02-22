Поздравление Губернатора Пензенской области И.А.Белозерцева с Днем защитника Отечества

Дорогие земляки!

23 февраля в нашей стране по праву является всенародным праздником, ведь нет более почетной миссии, чем защищать Родину.

Император Александр III говорил, что у России только 2 союзника – армия и флот. Его слова многократно подтверждала история государства российского.

Вооруженные Силы нашей страны являются подлинным гарантом мира, спокойствия и безопасности граждан. А предприятия оборонно-промышленного комплекса Пензенской области активно способствуют укреплению их боевой мощи.

Слова особой благодарности сегодня – воинам Великой Отечественной войны, отстоявшим свободу ныне живущих. Низкий поклон вам, представители поколения победителей!

Глубокую признательность выражаю ветеранам Вооруженных сил, в разные годы достойно защищавшим свое Отечество.

Славные традиции отцов и дедов продолжают солдаты и офицеры, несущие службу в современной Российской армии. Вам выпала непростая задача противостоять сложнейшим вызовам современности.

Дорогие друзья!

Желаю всем вам успехов в службе, здоровья, благополучия и поддержки родных и близких.