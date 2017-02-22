С праздником жителей Пензенской области поздравил председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин

Дорогие пензенцы!

Уважаемые ветераны!

От имени депутатов Законодательного Собрания Пензенской области поздравляю вас с государственным всенародным праздником — Днем защитника Отечества!

Эта дата по-особому дорога и любима, она вызывает высокие патриотические чувства, уважение к великой истории нашего государства и ее героям, которые сумели отстоять честь, свободу и независимость нашей великой Родины!

Сегодня мы выражаем самые искренние слова благодарности ветеранам войны, всем российским воинам, свято сохраняющим и преумножающим славу русского оружия, добрые ратные традиции отцов и дедов.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!

Председатель Законодательного Собрания Пензенской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» В.К.Лидин.