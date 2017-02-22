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С праздником жителей Пензенской области поздравил председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин
Сегодня в Пензе
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Дорогие пензенцы! Уважаемые ветераны! От имени депутатов Законодательного Собрания Пензенской области поздравляю вас с государственным всенародным праздником — Днем защитника Отечества! Эта дата по-особому дорога и любима, она вызывает высокие патриотические чувства, уважение к великой истории нашего государства и ее героям, которые сумели отстоять честь, свободу и независимость нашей великой Родины! Сегодня мы выражаем самые искренние слова благодарности ветеранам войны, всем российским воинам, свято сохраняющим и преумножающим славу русского оружия, добрые ратные традиции отцов и дедов. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой! Председатель Законодательного Собрания Пензенской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» В.К.Лидин.
Дорогие пензенцы!
Уважаемые ветераны!
От имени депутатов Законодательного Собрания Пензенской области поздравляю вас с государственным всенародным праздником — Днем защитника Отечества!
Эта дата по-особому дорога и любима, она вызывает высокие патриотические чувства, уважение к великой истории нашего государства и ее героям, которые сумели отстоять честь, свободу и независимость нашей великой Родины!
Сегодня мы выражаем самые искренние слова благодарности ветеранам войны, всем российским воинам, свято сохраняющим и преумножающим славу русского оружия, добрые ратные традиции отцов и дедов.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!
Председатель Законодательного Собрания Пензенской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» В.К.Лидин.
Новость: Законодательное Собрание Пензенской области 23 февраля 2017
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