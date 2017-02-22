Министр здравоохранения Пензенской области поздравляет коллективы медицинских организаций с Днем воинской славы

Уважаемые коллеги!



От всей души поздравляю коллективы медицинских организаций с наступающим праздником, отмечаемым ежегодно 23 февраля, Днем защитника Отечества.



Для многих этот праздник ассоциируется с мужским днем, мужчинами, которые служат в армии и силовых структурах. Сегодня поздравления принимают также женщины — ветераны Великой Отечественной войны, женщины-военнослужащие. Все они защитники в самом широком смысле этого слова.



Безусловно, день воинской славы является праздником патриотизма, мужества и героизма всех россиян, посвятивших свою жизнь служению Родине и отстоявших свободу и независимость на полях сражений.



Честь и хвала героям в белых халатах, которые ежедневно стоят на страже здоровья людей, спасают человеческие жизни, работая иногда на пределе человеческих возможностей.



Я желаю всем мирного неба над головой, чтобы никогда никто из нас не знал тягот военного времени. Я хочу, чтобы Вы были здоровы, жизнерадостны, счастливы и любимы. Успехов Вам и благополучия!

Новость: Министерство здравоохранения Пензенской области 23 февраля 2017