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 Четверг, 23 февраля 2017
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Министр здравоохранения Пензенской области поздравляет коллективы медицинских организаций с Днем воинской славы
Сегодня в Пензе
 

Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю коллективы медицинских организаций с наступающим праздником, отмечаемым ежегодно 23 февраля,  Днем защитника Отечества. 

Для многих этот праздник ассоциируется с мужским днем, мужчинами, которые служат в армии и силовых структурах. Сегодня поздравления принимают также женщины — ветераны Великой Отечественной войны, женщины-военнослужащие. Все они защитники в самом широком смысле этого слова.

Безусловно, день воинской славы является праздником патриотизма, мужества и героизма всех россиян, посвятивших свою жизнь служению Родине и отстоявших свободу и независимость на полях сражений.

Честь и хвала героям в белых халатах, которые ежедневно стоят на страже здоровья людей, спасают человеческие жизни, работая иногда на пределе человеческих возможностей.  

Я желаю всем мирного неба над головой, чтобы никогда никто из нас не знал тягот военного времени. Я хочу, чтобы Вы были здоровы, жизнерадостны, счастливы и любимы. Успехов Вам и благополучия! 

Новость: Министерство здравоохранения Пензенской области 23 февраля 2017
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