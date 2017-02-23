Торжественная церемония закрытия Зимней школы «ДомInno» состоялась на базе Училища олимпийского резерва. Мероприятие проводилось в рамках комплексной межведомственной программы вовлечения детей и молодежи Пензенской области в инновационную деятельность "1000-list-nick".

В церемонии закрытия приняли участие заместитель Председателя Правительства Пензенской области Валерий Беспалов, министр промышленности, транспорта и инновационной политики региона Михаил Торгашин, начальник Управления инновационной политики Минпрома Пензенской области Павел Удалов.

Зимняя школа «ДомInno» - это творческая площадка для совершенствования у старшеклассников компетенций по выбранному направлению, развитию у них интереса к предпринимательской деятельности, гармоничному сочетанию обучающего процесса с активным отдыхом и оздоровлением.

В рамках церемонии закрытия Зимней школы участники представили зачетные работы по выбранному направлению. Всего в этом году было 7 направлений: 3D-моделирование, дизайн, видеотворчество, инженерное дело, Arduino, а также новые специализации – программирование, маркетинг и PR.

14 наиболее отличившиеся в «ДомInno» инноваторы получили путевки в Летнюю школу «TeenГрад».