|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Торжественная церемония закрытия Зимней школы «ДомInno» состоялась на базе Училища олимпийского резерва
Сегодня в Пензе
|
Торжественная церемония закрытия Зимней школы «ДомInno» состоялась на базе Училища олимпийского резерва. Мероприятие проводилось в рамках комплексной межведомственной программы вовлечения детей и молодежи Пензенской области в инновационную деятельность "1000-list-nick". В церемонии закрытия приняли участие заместитель Председателя Правительства Пензенской области Валерий Беспалов, министр промышленности, транспорта и инновационной политики региона Михаил Торгашин, начальник Управления инновационной политики Минпрома Пензенской области Павел Удалов. Зимняя школа «ДомInno» - это творческая площадка для совершенствования у старшеклассников компетенций по выбранному направлению, развитию у них интереса к предпринимательской деятельности, гармоничному сочетанию обучающего процесса с активным отдыхом и оздоровлением. В рамках церемонии закрытия Зимней школы участники представили зачетные работы по выбранному направлению. Всего в этом году было 7 направлений: 3D-моделирование, дизайн, видеотворчество, инженерное дело, Arduino, а также новые специализации – программирование, маркетинг и PR. 14 наиболее отличившиеся в «ДомInno» инноваторы получили путевки в Летнюю школу «TeenГрад».
Торжественная церемония закрытия Зимней школы «ДомInno» состоялась на базе Училища олимпийского резерва. Мероприятие проводилось в рамках комплексной межведомственной программы вовлечения детей и молодежи Пензенской области в инновационную деятельность "1000-list-nick".
В церемонии закрытия приняли участие заместитель Председателя Правительства Пензенской области Валерий Беспалов, министр промышленности, транспорта и инновационной политики региона Михаил Торгашин, начальник Управления инновационной политики Минпрома Пензенской области Павел Удалов.
Зимняя школа «ДомInno» - это творческая площадка для совершенствования у старшеклассников компетенций по выбранному направлению, развитию у них интереса к предпринимательской деятельности, гармоничному сочетанию обучающего процесса с активным отдыхом и оздоровлением.
В рамках церемонии закрытия Зимней школы участники представили зачетные работы по выбранному направлению. Всего в этом году было 7 направлений: 3D-моделирование, дизайн, видеотворчество, инженерное дело, Arduino, а также новые специализации – программирование, маркетинг и PR.
14 наиболее отличившиеся в «ДомInno» инноваторы получили путевки в Летнюю школу «TeenГрад».
Новость: Правительство Пензенской области 23 февраля 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru