Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 1187 нарушений ПДД

ДТП в Ленинском районе

Предварительно установлено, что 21.02.2017 в 11:30 на ул. Пушкина напротив дома № 2 по ул. Кулакова, водитель автомашины «HYUNDAI», мужчина, 1976 года рождения, допустил наезд на пешехода, мужчину, 1941 года рождения, который в результате происшествия получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка.

ДТП в Городищенском районе

По предварительным данным 21.02.2017 в 03:30 на 2 км. автодороги «Городище – Сурск», водитель автомашины «Тойота Авенсис», девушка, 1998 года рождения, допустила наезд на препятствие (дорожное ограждение). В результате происшествия пассажир автомобиля, мужчина, 1987 года рождения, получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка.

ДТП в Неверкинском районе

Предварительно установлено, что 21.02.2017 в 19:35 на 5 км. автодороги «Неверкино – Елшанка – граница области», водитель автомобиля «LIFAN», мужчина, 1991 года рождения, допустил наезд на пешехода, мужчину, 1963 года рождения, который в результате происшествия от полученных травм скончался на месте. По данному факту проводится проверка.

ДТП в Кузнецком районе

По предварительным данным 21.02.2017 в 18:05 напротив дома № 60 по ул. Юбилейная, с. Комаровка, водитель автомобиля «ВАЗ-21099» допустил наезд на пешехода, мальчика, 2011 года рождения, после чего скрылся с места ДТП. В результате происшествия пешеход от полученных травм скончался.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий водитель автомобиля «ВАЗ-21099» был задержан. Им оказался мужчина, 1976 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудниками Госавтоинспекции 21 февраля 2017 года выявлено:

- 1187 нарушений ПДД;

- 5 водителей задержано за управление ТС в состоянии опьянения;

- 327 нарушений, зафиксированных в автоматическом режиме;

- 114 нарушений ПДД пешеходами;

Оформлено 42 материала ДТП с материальным ущербом (без пострадавших).