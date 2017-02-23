Предприниматели Пензенской области приглашаются к участию в международной выставке

Министерство экономики Пензенской области приглашает предприятия, занятые или планирующие свой бизнес в сфере франчайзинга и лицензирования, к участию в международной выставке BUYBRAND Franchise Market, которая состоится с 30 марта по 1 апреля 2017 года в Москве.



Мероприятие пройдет при поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Российской ассоциации франчайзинга, Некоммерческого предприятия «Опора России».



На выставке будут представлены более 100 российских и международных франшиз, в том числе из стран Грузии, Армении, Казахстана, стран Балтии, Республики Беларусь, а также продукты и услуги, необходимые для старта бизнеса.



На открытой площадке мероприятия состоятся тематические мастер-классы и семинары, будут оборудованы специальные переговорные залы для индивидуальных деловых встреч.



С подробной информацией об участии в выставке можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия или обратившись по контактному телефону: +7 (495) 249-11-09.

Новость: Правительство Пензенской области 23 февраля 2017