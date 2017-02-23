Заместитель главы администрации города Пензы Андрей Шевченко встретился с предпринимателями

Одного из представителей бизнеса, обратившихся в этот день на прием, волновал вопрос размещения торгового объекта на проспекте Победы. Земельный участок был предоставлен предпринимателю в 2006 году под реконструкцию существующих торговых киосков, в настоящее время на участке построено нежилое помещение. Мужчина получил претензию о расторжении договора аренды на земельный участок. По итогам встречи предпринимателю разъяснили, что в настоящее время администрацией города Пензы организована работа по приведению в соответствии с действующим законодательством размещение нестационарных торговых объектов.

Другой представитель бизнеса обратился к Андрею Шевченко с вопросом расторжения договора аренды земельного участка на улице Московской. Земельный участок был представлен предпринимателю в 2009 году с целью завершения реконструкции здания кафе и до настоящего времени не освоен. В связи с чем в целях наведения порядка и благоустройства территории администрацией города Пензы направлена претензия о расторжении договора аренды.

В ходе приема Андрей Шевченко и начальник Управления муниципального имущества Наиля Алюшева разъяснили заявителям порядок дальнейших действий по передаче земельного участка муниципалитету либо разрешения вопроса в судебном порядке.

Также на прием к заместителю главы администрации обратилась руководитель организации, осуществляющей деятельность в сфере индустрии красоты, по вопросу подбора помещения для проведения обучающих занятий. В этом случае дала разъяснения начальник Управления муниципального имущества Наиля Алюшева, которая рассказала о возможности аренды нежилого помещения, находящегося в муниципальной собственности, с перечнем помещений можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Пензы. Кроме того, о созданной инфраструктуре поддержки малого бизнеса, возможности размещения в бизнес-инкубаторах рассказала начальник Управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства Ольга Жовтяк.