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Сотрудники следственного управления приняли участие в турнире по мини-футболу
Сегодня в Пензе
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В Пензе состоялся ежегодный межрегиональный турнир по мини-футболу, посвященный памяти сотрудников безопасности и правопорядка Пензенской области, погибших при исполнении служебного долга на территории Северо-Кавказского региона. В футбольном турнире приняли участие 16 команд правоохранительных органов и ведомств области. В турнире приняла участие футбольная команда регионального следственного управления.
В Пензе состоялся ежегодный межрегиональный турнир по мини-футболу, посвященный памяти сотрудников безопасности и правопорядка Пензенской области, погибших при исполнении служебного долга на территории Северо-Кавказского региона.
В футбольном турнире приняли участие 16 команд правоохранительных органов и ведомств области.
В турнире приняла участие футбольная команда регионального следственного управления.
Новость: Следственное управление следственного комитета РФ по Пензенской области 23 февраля 2017
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