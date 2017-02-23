В 2016 году многие пензенцы получили квитанции на оплату ГВС с завышенными суммами

Это произошло в связи с новым порядком расчета платы за горячее водоснабжение, который применили ресурсоснабжающие организации: стал учитываться объем тепловой энергии, затраченный на подогрев воды, исходя из показаний коллективных (общедомовых) приборов учета.

Губернатор потребовал разобраться с необоснованным ростом стоимости коммунального ресурса и правомерностью действий ресурсоснабжающих компаний.

«Необходимо провести анализ ситуации и привлечь к ответственности руководителей, по чьей вине пензенцы получили завышенные счета на оплату ГВС», – поставил задачу глава региона.

Он добавил, что нужно работать с каждой конкретной ситуацией, разбираться по каждому обращению жителей.

Управлением по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области действия АО «Т Плюс теплосеть Пенза» и МКП «Теплоснабжение г.Пензы» квалифицированы как незаконные. Организации привлечены к административной ответственности за нарушение порядка ценообразования при расчетах с исполнителями коммунальных услуг (ТСЖ, ЖСК, управляющими компаниями) за поставленную горячую воду с применением двухкомпонентного тарифа в виде назначения административного штрафа.

Управлением предписано устранить причины и условия, способствующие нарушению порядка ценообразования при расчетах за ГВС.

Ресурсоснабжающие организации не согласились с решением и реализовали право на обжалование.

По итогам рассмотрения решения суда первой инстанции – Арбитражного суда Пензенской области от 22.09.2016 г.; Апелляционной инстанции от 21.11.2016 г. подтвердили правомерность позиции управления.

Верховный суд РФ отказал МКП «Теплоснабжение г. Пензы» 06.02.2017 г. в обоснованности доводов кассационной жалобы МКП, подтвердив решение управления, судов первой и апелляционной инстанции.

Арбитражный суд Поволжского округа (г. Казань) 14.02.2017 г. признал состоявшиеся решения в отношении АО «Т Плюс теплосеть Пенза» правомерными и, соответственно, позицию управления законной.