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В 2016 году многие пензенцы получили квитанции на оплату ГВС с завышенными суммами
Сегодня в Пензе
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Это произошло в связи с новым порядком расчета платы за горячее водоснабжение, который применили ресурсоснабжающие организации: стал учитываться объем тепловой энергии, затраченный на подогрев воды, исходя из показаний коллективных (общедомовых) приборов учета. Губернатор потребовал разобраться с необоснованным ростом стоимости коммунального ресурса и правомерностью действий ресурсоснабжающих компаний. «Необходимо провести анализ ситуации и привлечь к ответственности руководителей, по чьей вине пензенцы получили завышенные счета на оплату ГВС», – поставил задачу глава региона. Он добавил, что нужно работать с каждой конкретной ситуацией, разбираться по каждому обращению жителей. Управлением по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области действия АО «Т Плюс теплосеть Пенза» и МКП «Теплоснабжение г.Пензы» квалифицированы как незаконные. Организации привлечены к административной ответственности за нарушение порядка ценообразования при расчетах с исполнителями коммунальных услуг (ТСЖ, ЖСК, управляющими компаниями) за поставленную горячую воду с применением двухкомпонентного тарифа в виде назначения административного штрафа. Управлением предписано устранить причины и условия, способствующие нарушению порядка ценообразования при расчетах за ГВС. Ресурсоснабжающие организации не согласились с решением и реализовали право на обжалование. По итогам рассмотрения решения суда первой инстанции – Арбитражного суда Пензенской области от 22.09.2016 г.; Апелляционной инстанции от 21.11.2016 г. подтвердили правомерность позиции управления. Верховный суд РФ отказал МКП «Теплоснабжение г. Пензы» 06.02.2017 г. в обоснованности доводов кассационной жалобы МКП, подтвердив решение управления, судов первой и апелляционной инстанции. Арбитражный суд Поволжского округа (г. Казань) 14.02.2017 г. признал состоявшиеся решения в отношении АО «Т Плюс теплосеть Пенза» правомерными и, соответственно, позицию управления законной.
Это произошло в связи с новым порядком расчета платы за горячее водоснабжение, который применили ресурсоснабжающие организации: стал учитываться объем тепловой энергии, затраченный на подогрев воды, исходя из показаний коллективных (общедомовых) приборов учета.
Губернатор потребовал разобраться с необоснованным ростом стоимости коммунального ресурса и правомерностью действий ресурсоснабжающих компаний.
«Необходимо провести анализ ситуации и привлечь к ответственности руководителей, по чьей вине пензенцы получили завышенные счета на оплату ГВС», – поставил задачу глава региона.
Он добавил, что нужно работать с каждой конкретной ситуацией, разбираться по каждому обращению жителей.
Управлением по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области действия АО «Т Плюс теплосеть Пенза» и МКП «Теплоснабжение г.Пензы» квалифицированы как незаконные. Организации привлечены к административной ответственности за нарушение порядка ценообразования при расчетах с исполнителями коммунальных услуг (ТСЖ, ЖСК, управляющими компаниями) за поставленную горячую воду с применением двухкомпонентного тарифа в виде назначения административного штрафа.
Управлением предписано устранить причины и условия, способствующие нарушению порядка ценообразования при расчетах за ГВС.
Ресурсоснабжающие организации не согласились с решением и реализовали право на обжалование.
По итогам рассмотрения решения суда первой инстанции – Арбитражного суда Пензенской области от 22.09.2016 г.; Апелляционной инстанции от 21.11.2016 г. подтвердили правомерность позиции управления.
Верховный суд РФ отказал МКП «Теплоснабжение г. Пензы» 06.02.2017 г. в обоснованности доводов кассационной жалобы МКП, подтвердив решение управления, судов первой и апелляционной инстанции.
Арбитражный суд Поволжского округа (г. Казань) 14.02.2017 г. признал состоявшиеся решения в отношении АО «Т Плюс теплосеть Пенза» правомерными и, соответственно, позицию управления законной.
Новость: Правительство Пензенской области 23 февраля 2017
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