Михаил Бабич поздравил жителей Приволжского федерального округа с Днем защитника Отечества

Уважаемые жители Приволжского федерального округа!

Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

Праздник, по праву ставший всенародным, олицетворяет неразрывную связь поколений людей, которые отстаивали свободу и независимость страны, защищали мирных граждан и родную землю от врагов, обеспечивали незыблемость рубежей нашей страны. Подвиги воинов на фронтах Великой Отечественной войны не только вписаны в учебники истории, но и живут в сердцах нашего народа. С портретами своих дедов и прадедов мы идем в строю «Бессмертного полка», склоняем головы перед солдатами и офицерами, павшими в годы военных конфликтов в «горячих точках», отдаем почести всем, кто ведет непримиримую борьбу с терроризмом. В регионах Приволжского федерального округа бережно хранят память о подвигах своих героев, с глубоким уважением относятся к ветеранам Великой Отечественной войны и локальных конфликтов.

Сегодня наш труд, жизнь и благополучие охраняют высокопрофессиональные, искренне преданные Родине защитники. Мы видим, какие перемены происходят в Вооруженных силах страны, и понимаем, что в современных условиях служба Родине предполагает

не только знание воинских дисциплин, но и хорошее общее образование, воспитание волевых и нравственных качеств. Современные воины служат настоящим примером сегодняшним воспитанникам кадетских корпусов, суворовских училищ и военных вузов страны. Мы твердо убеждены, что защита нашего Отечества – в надежных руках.

С праздником, дорогие друзья! С Днем защитника Отечества!