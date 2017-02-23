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Михаил Бабич поздравил жителей Приволжского федерального округа с Днем защитника Отечества
Сегодня в Пензе
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Уважаемые жители Приволжского федерального округа! Поздравляю вас с Днём защитника Отечества! Праздник, по праву ставший всенародным, олицетворяет неразрывную связь поколений людей, которые отстаивали свободу и независимость страны, защищали мирных граждан и родную землю от врагов, обеспечивали незыблемость рубежей нашей страны. Подвиги воинов на фронтах Великой Отечественной войны не только вписаны в учебники истории, но и живут в сердцах нашего народа. С портретами своих дедов и прадедов мы идем в строю «Бессмертного полка», склоняем головы перед солдатами и офицерами, павшими в годы военных конфликтов в «горячих точках», отдаем почести всем, кто ведет непримиримую борьбу с терроризмом. В регионах Приволжского федерального округа бережно хранят память о подвигах своих героев, с глубоким уважением относятся к ветеранам Великой Отечественной войны и локальных конфликтов. Сегодня наш труд, жизнь и благополучие охраняют высокопрофессиональные, искренне преданные Родине защитники. Мы видим, какие перемены происходят в Вооруженных силах страны, и понимаем, что в современных условиях служба Родине предполагает С праздником, дорогие друзья! С Днем защитника Отечества!
Уважаемые жители Приволжского федерального округа!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
Праздник, по праву ставший всенародным, олицетворяет неразрывную связь поколений людей, которые отстаивали свободу и независимость страны, защищали мирных граждан и родную землю от врагов, обеспечивали незыблемость рубежей нашей страны. Подвиги воинов на фронтах Великой Отечественной войны не только вписаны в учебники истории, но и живут в сердцах нашего народа. С портретами своих дедов и прадедов мы идем в строю «Бессмертного полка», склоняем головы перед солдатами и офицерами, павшими в годы военных конфликтов в «горячих точках», отдаем почести всем, кто ведет непримиримую борьбу с терроризмом. В регионах Приволжского федерального округа бережно хранят память о подвигах своих героев, с глубоким уважением относятся к ветеранам Великой Отечественной войны и локальных конфликтов.
Сегодня наш труд, жизнь и благополучие охраняют высокопрофессиональные, искренне преданные Родине защитники. Мы видим, какие перемены происходят в Вооруженных силах страны, и понимаем, что в современных условиях служба Родине предполагает
С праздником, дорогие друзья! С Днем защитника Отечества!
Новость: Правительство Пензенской области 23 февраля 2017
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