Виктор Кувайцев поздравил жителей города с Днем защитника Отечества

Дорогие жители города Пензы!

Примите сердечные поздравления с праздником – Днем защитника Отечества!

Эту дату мы отмечаем с особым чувством, потому что нет более почетного дела, чем защита Родины. Во все времена мужество и честь отличали сильных духом людей, которые посвятили свою жизнь служению Отчизне и в разные годы, честно выполняя свой долг, продолжали славные традиции российского воинства.

Мы по праву гордимся подвигом наших ветеранов, отстоявших свободу и независимость страны на фронтах Великой Отечественной войны. И сегодня они вносят неоценимый вклад в гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения, в дело сохранения памяти о героических страницах истории державы.

Мы восхищаемся стойкостью воинов-интернационалистов, солдат и офицеров, которые сейчас в ратном строю.

Каждый, кто находится на боевом посту или занимается мирным делом, стремясь работать на благо родного города, своим трудом вносит вклад в приумножение богатства и славы великой России!

Дорогие земляки! От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, верных соратников и единомышленников, надежного тыла и тепла семейного очага. Мира, добра и благополучия!

С уважением, глава администрации города Пензы В.Н. Кувайцев