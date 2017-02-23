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Виктор Кувайцев поздравил жителей города с Днем защитника Отечества
Сегодня в Пензе
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Дорогие жители города Пензы! Примите сердечные поздравления с праздником – Днем защитника Отечества! Эту дату мы отмечаем с особым чувством, потому что нет более почетного дела, чем защита Родины. Во все времена мужество и честь отличали сильных духом людей, которые посвятили свою жизнь служению Отчизне и в разные годы, честно выполняя свой долг, продолжали славные традиции российского воинства. Мы по праву гордимся подвигом наших ветеранов, отстоявших свободу и независимость страны на фронтах Великой Отечественной войны. И сегодня они вносят неоценимый вклад в гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения, в дело сохранения памяти о героических страницах истории державы. Мы восхищаемся стойкостью воинов-интернационалистов, солдат и офицеров, которые сейчас в ратном строю. Каждый, кто находится на боевом посту или занимается мирным делом, стремясь работать на благо родного города, своим трудом вносит вклад в приумножение богатства и славы великой России! Дорогие земляки! От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, верных соратников и единомышленников, надежного тыла и тепла семейного очага. Мира, добра и благополучия! С уважением, глава администрации города Пензы В.Н. Кувайцев
Дорогие жители города Пензы!
Примите сердечные поздравления с праздником – Днем защитника Отечества!
Эту дату мы отмечаем с особым чувством, потому что нет более почетного дела, чем защита Родины. Во все времена мужество и честь отличали сильных духом людей, которые посвятили свою жизнь служению Отчизне и в разные годы, честно выполняя свой долг, продолжали славные традиции российского воинства.
Мы по праву гордимся подвигом наших ветеранов, отстоявших свободу и независимость страны на фронтах Великой Отечественной войны. И сегодня они вносят неоценимый вклад в гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения, в дело сохранения памяти о героических страницах истории державы.
Мы восхищаемся стойкостью воинов-интернационалистов, солдат и офицеров, которые сейчас в ратном строю.
Каждый, кто находится на боевом посту или занимается мирным делом, стремясь работать на благо родного города, своим трудом вносит вклад в приумножение богатства и славы великой России!
Дорогие земляки! От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, верных соратников и единомышленников, надежного тыла и тепла семейного очага. Мира, добра и благополучия!
С уважением, глава администрации города Пензы В.Н. Кувайцев
Новость: Администрация города Пензы 23 февраля 2017
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