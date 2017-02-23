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Пензенская картинная галерея и Пензенское отделение Союза Художников очень близкие друзья и надёжные партнёры
Сегодня в Пензе
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В Губернаторском доме состоялось собрание Пензенского отделения Союза художников России. Подводились итоги работы за прошлый год, обсуждались накопившиеся вопросы, строились планы на будущее. В начале заседания перед собравшимися с докладом о совместной деятельности выступил директор Пензенской областной картинной галереи К.В.Застрожный. Он отметил, что за последние два года в залах нашего музея состоялось 30 совместных с ПО СХ выставочных проектов. Среди них такие крупные как: Областная выставка к 70-летию Великой Победы, юбилейная выставка, посвящённая 75-летию Пензенского отделения Союза художников, выставка «Это предков наша земля», выставка к международному женскому дню «Её величество - Женщина». В 2015 и 2016 году в картинной галерее состоялось по 11 персональных выставок членов ПО СХ. Резюмируя, К.В. Застрожный ещё раз указал на то, что Пензенская картинная галерея и Пензенское отделение Союза Художников очень близкие друзья и надёжные партнёры.
В Губернаторском доме состоялось собрание Пензенского отделения Союза художников России. Подводились итоги работы за прошлый год, обсуждались накопившиеся вопросы, строились планы на будущее.
В начале заседания перед собравшимися с докладом о совместной деятельности выступил директор Пензенской областной картинной галереи К.В.Застрожный. Он отметил, что за последние два года в залах нашего музея состоялось 30 совместных с ПО СХ выставочных проектов. Среди них такие крупные как: Областная выставка к 70-летию Великой Победы, юбилейная выставка, посвящённая 75-летию Пензенского отделения Союза художников, выставка «Это предков наша земля», выставка к международному женскому дню «Её величество - Женщина».
В 2015 и 2016 году в картинной галерее состоялось по 11 персональных выставок членов ПО СХ. Резюмируя, К.В. Застрожный ещё раз указал на то, что Пензенская картинная галерея и Пензенское отделение Союза Художников очень близкие друзья и надёжные партнёры.
Новость: Министерство культуры и туризма Пензенской области 23 февраля 2017
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