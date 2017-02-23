«Круглый стол», посвящённый актуальным вопросам респираторных инфекций у взрослого населения, обсуждению современных подходов к вакцинопрофилактике пневмококковых инфекций у лиц групп риска с участием главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения Пензенской области, а также главного терапевта-пульмонолога Приволжского Федерального округа Александра Жесткова состоялся на базе Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко.



В ходе заседания рассмотрены актуальные вопросы эпидемиологии, лечения и профилактики внебольничный пневмоний, а также современные подходы к специфической иммунопрофилактики заболеваний бронхолегочный системы.



Согласно стратегии федерального Минздрава, вакцинация против гриппа и пневмококковой инфекции показана пожилым людям, детям и пациентам групп риска и поставлена в ранг государственного приоритета с целью снижения преждевременной смертности от управляемых инфекций в Российской Федерации.



В рамках встречи были обсуждены целевые показатели охвата вакцинацией от гриппа и пневмококковой инфекции, а также определены первоочерёдные группы населения Пензенской области для проведения вакцинации.

Новость: Министерство здравоохранения Пензенской области 23 февраля 2017