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 Четверг, 23 февраля 2017
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«Дом национальных автономий»
Сегодня в Пензе
 

В субботу, 25 февраля 2017 года в 12-00 на площади перед Домом молодёжи в рамках реализации проекта «Дом национальных автономий» состоится мероприятие, посвященное проводам зимы.

Проект «Дом национальных автономий Пензенской области» уже не первый год реализуется на территории Дома молодёжи. Основной целью проекта является объединение национально – культурных автономий, воспитание терпимого, дружелюбного, уважительного отношения к различным национальностям, проживающим на территории Пензенской области.

В мероприятии примут участие представители шести национально-культурных автономий. Они продемонстрируют традиционные костюмы и национальные блюда, исполнят песни на родном языке.

Гостей праздника ждут народные гулянья, подвижные игры и конкурсы на свежем воздухе.

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