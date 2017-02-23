Юные самбисты поборолись за награды Первенства города

На базе МБУ ДО СДЮСШОР «Витязь» г. Пензы состоялось открытое Первенство города по самбо среди юношей 2006-2008 годов рождения, посвященное Дню защитника Отечества. В соревнованиях приняли участие 100 юных самбистов из Пензы (СДЮСШОР «Витязь» г. Пензы, подросткового клуба «Медведь» г. Пензы), Заречного и Кузнецка. По результатам соревнований победителями и призерами соревнований стали учащиеся «Витязя». Победителями соревнований стали: Тюрин Макар, Кожаев Иван, Пяткин Никита, Горбунцов Роман (воспитанники тренера-преподавателя Теплова М.С), Бородин Ярослав (тренер-преподаватель Надькин В.А.) и Евстифеев Артем (тренер-преподаватель Киселев А.Н., Мирош В.В.).

Новость: Администрация города Пензы 23 февраля 2017