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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Четверг, 23 февраля 2017
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Юные самбисты поборолись за награды Первенства города
Сегодня в Пензе
 

На базе МБУ ДО СДЮСШОР «Витязь» г. Пензы состоялось открытое Первенство города по самбо среди юношей 2006-2008 годов рождения, посвященное Дню защитника Отечества.

В соревнованиях приняли участие 100 юных самбистов из Пензы (СДЮСШОР «Витязь» г. Пензы, подросткового клуба «Медведь» г. Пензы), Заречного и Кузнецка.

По результатам соревнований победителями и призерами соревнований стали учащиеся «Витязя».

Победителями соревнований стали:

Тюрин Макар, Кожаев Иван, Пяткин Никита, Горбунцов Роман (воспитанники тренера-преподавателя Теплова М.С), Бородин Ярослав (тренер-преподаватель Надькин В.А.) и Евстифеев Артем (тренер-преподаватель Киселев А.Н., Мирош В.В.).

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