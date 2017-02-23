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О жизни и творчестве писателя Романа Гуля рассказал учащимся 10 класса школы № 7
Сегодня в Пензе
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Это третья беседа из авторского цикла встреч «Писатели революции», посвященного нашим землякам, вошедшим в большой мир отечественной литературы благодаря Российской революции. Первые две рассказывали о Петре Замойском и Владимире Зазубрине, воевавших в гражданской войне за красных. Сегодня шла речь о представителе белого движения. Дмитрий Мурашов познакомил учащихся с биографией Романа Гуля, остановился на оценке писателем событий революции 1917 года. На встрече прозвучали фрагменты из сочинений Гуля «Конь рыжий», «Тухачевский», «Жизнь на фукса». Школьники увидели и «Новый журнал» — знаменитое периодическое издание русского зарубежья, которое редактировал Гуль. Экземпляры «Нового журнала» подарил в прошлом году Лермонтовке Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына. Дмитрий Мурашов особо подчеркнул, что Роман Борисович Гуль, говоря о русской эмиграции, повторял, что «мы, то есть эмигранты, не в изгнании, мы в послании», и надеялся на то, что его послание в книгах прочтут те, кто станет жить в постсоветской России. Сегодня с сочинениями Романа Гуля можно познакомиться как в Лермонтовской библиотеке, так и в различных онлайн-библиотеках.
Это третья беседа из авторского цикла встреч «Писатели революции», посвященного нашим землякам, вошедшим в большой мир отечественной литературы благодаря Российской революции. Первые две рассказывали о Петре Замойском и Владимире Зазубрине, воевавших в гражданской войне за красных. Сегодня шла речь о представителе белого движения.
Дмитрий Мурашов познакомил учащихся с биографией Романа Гуля, остановился на оценке писателем событий революции 1917 года. На встрече прозвучали фрагменты из сочинений Гуля «Конь рыжий», «Тухачевский», «Жизнь на фукса».
Школьники увидели и «Новый журнал» — знаменитое периодическое издание русского зарубежья, которое редактировал Гуль. Экземпляры «Нового журнала» подарил в прошлом году Лермонтовке Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына.
Дмитрий Мурашов особо подчеркнул, что Роман Борисович Гуль, говоря о русской эмиграции, повторял, что «мы, то есть эмигранты, не в изгнании, мы в послании», и надеялся на то, что его послание в книгах прочтут те, кто станет жить в постсоветской России.
Сегодня с сочинениями Романа Гуля можно познакомиться как в Лермонтовской библиотеке, так и в различных онлайн-библиотеках.
Новость: Министерство культуры и туризма Пензенской области 23 февраля 2017
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