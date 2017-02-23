О жизни и творчестве писателя Романа Гуля рассказал учащимся 10 класса школы № 7

Это третья беседа из авторского цикла встреч «Писатели революции», посвященного нашим землякам, вошедшим в большой мир отечественной литературы благодаря Российской революции. Первые две рассказывали о Петре Замойском и Владимире Зазубрине, воевавших в гражданской войне за красных. Сегодня шла речь о представителе белого движения.

Дмитрий Мурашов познакомил учащихся с биографией Романа Гуля, остановился на оценке писателем событий революции 1917 года. На встрече прозвучали фрагменты из сочинений Гуля «Конь рыжий», «Тухачевский», «Жизнь на фукса».

Школьники увидели и «Новый журнал» — знаменитое периодическое издание русского зарубежья, которое редактировал Гуль. Экземпляры «Нового журнала» подарил в прошлом году Лермонтовке Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына.

Дмитрий Мурашов особо подчеркнул, что Роман Борисович Гуль, говоря о русской эмиграции, повторял, что «мы, то есть эмигранты, не в изгнании, мы в послании», и надеялся на то, что его послание в книгах прочтут те, кто станет жить в постсоветской России.

Сегодня с сочинениями Романа Гуля можно познакомиться как в Лермонтовской библиотеке, так и в различных онлайн-библиотеках.