Учитель истории и обществознания средней школы № 2 г.Никольска Наталья Курина стала участницей всероссийской конференции «История России в XXI веке глазами школьников», которая прошла 20 февраля в Совете Федерации.



В конференции приняли участие представители 64 субъектов Российской Федерации.Конференция стала продолжением Всероссийского проекта «Урок современной истории России», который в качестве эксперимента был реализован при поддержке Совета Федерации, который стартовал в 2016 году в восьми регионах страны. Пензенская область - активный участник проекта.

В рамках конференции участники обсудили реализацию Всероссийского проекта «Урок современной истории России», проблемы и возможности реализации данного проекта в регионах, в том числе и нашего.