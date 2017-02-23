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«История России в XXI веке глазами школьников»
Сегодня в Пензе
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Учитель истории и обществознания средней школы № 2 г.Никольска Наталья Курина стала участницей всероссийской конференции «История России в XXI веке глазами школьников», которая прошла 20 февраля в Совете Федерации. В рамках конференции участники обсудили реализацию Всероссийского проекта «Урок современной истории России», проблемы и возможности реализации данного проекта в регионах, в том числе и нашего.
Учитель истории и обществознания средней школы № 2 г.Никольска Наталья Курина стала участницей всероссийской конференции «История России в XXI веке глазами школьников», которая прошла 20 февраля в Совете Федерации.
В рамках конференции участники обсудили реализацию Всероссийского проекта «Урок современной истории России», проблемы и возможности реализации данного проекта в регионах, в том числе и нашего.
Новость: Министерство образования Пензенской области 23 февраля 2017
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