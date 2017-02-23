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Русские вечера братьев Гагаевых
Сегодня в Пензе
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2 марта в Пензенской областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова (пр. Строителей, 168а) состоится очередной вечер в рамках культурно-просветительского и образовательного проекта «Русские вечера братьев Гагаевых». Начало вечера – 16.00. Автор проекта и ведущий вечеров – доктор педагогических наук, профессор ПГУ Павел Александрович Гагаев приглашает слушателей на «философско-музыкальную мистерию» и предлагает вместе поразмышлять о человеке и его планетной миссии. Профессор затронет следующие вопросы: По традиции на вечере прозвучат классические музыкальные произведения в исполнении Владислава и Людмилы Казаковых.
2 марта в Пензенской областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова (пр. Строителей, 168а) состоится очередной вечер в рамках культурно-просветительского и образовательного проекта «Русские вечера братьев Гагаевых». Начало вечера – 16.00.
Автор проекта и ведущий вечеров – доктор педагогических наук, профессор ПГУ Павел Александрович Гагаев приглашает слушателей на «философско-музыкальную мистерию» и предлагает вместе поразмышлять о человеке и его планетной миссии. Профессор затронет следующие вопросы:
По традиции на вечере прозвучат классические музыкальные произведения в исполнении Владислава и Людмилы Казаковых.
Новость: Министерство культуры и туризма Пензенской области 23 февраля 2017
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