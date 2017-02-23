2 марта в Пензенской областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова (пр. Строителей, 168а) состоится очередной вечер в рамках культурно-просветительского и образовательного проекта «Русские вечера братьев Гагаевых». Начало вечера – 16.00.

Автор проекта и ведущий вечеров – доктор педагогических наук, профессор ПГУ Павел Александрович Гагаев приглашает слушателей на «философско-музыкальную мистерию» и предлагает вместе поразмышлять о человеке и его планетной миссии. Профессор затронет следующие вопросы:

«Возникновение. «Все подлинно настоящее приходит незаметно… (Ф. Ницше)» «Искание горнего. Вдохновенность человека. Связь с запредельным. Вселенная преодоления непреодолимого (конечности бытия)» «Войны. Вытеснение всего живого. Монстр» «Современность. Рождение новой цивилизации. Исчезновение человека (!)» «Грядущее. «Лучистая энергия» (К. Циолковский). Жертва. Миссия…»

По традиции на вечере прозвучат классические музыкальные произведения в исполнении Владислава и Людмилы Казаковых.