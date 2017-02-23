Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Четверг, 23 февраля 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Русские вечера братьев Гагаевых
Сегодня в Пензе
 

2 марта в Пензенской областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова (пр. Строителей, 168а) состоится очередной вечер в рамках культурно-просветительского и образовательного проекта «Русские вечера братьев Гагаевых». Начало вечера – 16.00.

Автор проекта и ведущий вечеров – доктор педагогических наук, профессор ПГУ Павел Александрович Гагаев приглашает слушателей на «философско-музыкальную мистерию» и предлагает вместе поразмышлять о человеке и его планетной миссии. Профессор затронет следующие вопросы:

  1. «Возникновение. «Все подлинно настоящее приходит незаметно… (Ф. Ницше)»
  2. «Искание горнего. Вдохновенность человека. Связь с запредельным. Вселенная преодоления непреодолимого (конечности бытия)»
  3. «Войны. Вытеснение всего живого. Монстр» 
  4. «Современность. Рождение новой цивилизации.  Исчезновение человека (!)»
  5. «Грядущее. «Лучистая энергия» (К. Циолковский). Жертва. Миссия…»

По традиции на вечере прозвучат классические музыкальные произведения в исполнении Владислава и Людмилы Казаковых.

Новость: Министерство культуры и туризма Пензенской области 23 февраля 2017
2017-02-23
Министерство образования продолжает развивать службы медиации в школах региона
 В ППМС центре Пензенской области прошел областной обучающий семинар-тренинг
 
2017-02-23
В фондах Пензенского краеведческого музея собраны интересные материалы, относящиеся к периоду революции 1917 года
 Особый интерес представляют денежные знаки 1917-1918 года
 
2017-02-23
Объявлен конкурс на разработку талисмана Всероссийской Спартакиады пенсионеров
 В 2017 году Пенза станет столицей проведения IV Всероссийской спартакиады пенсионеров
 
2017-02-23
В Пензенской картинной галерее открылся отдел сувениров
 Специально к 125-летию галереи выпущена новая сувенирная линия магнитов
 
2017-02-23
Уделено большое внимание предупреждению подтоплений на улично-дорожной сети города
 Этот вопрос находится на личном контроле главы администрации города Виктора Кувайцева
 
2017-02-23
Русские вечера братьев Гагаевых
 В Пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова состоится очередной вечер
 
2017-02-23
«История России в XXI веке глазами школьников»
 Никольский педагог приняла участие во всероссийской конференции
 
2017-02-23
О жизни и творчестве писателя Романа Гуля рассказал учащимся 10 класса школы № 7
 Это третья беседа из авторского цикла встреч «Писатели революции»
 
2017-02-23
Юные самбисты поборолись за награды Первенства города
 В соревнованиях приняли участие 100 юных самбистов из Пензы
 
2017-02-23
«Дом национальных автономий»
 25 февраля в 12-00 состоится мероприятие, посвященное проводам зимы
 
2017-02-23
«Круглый стол», посвящённый актуальным вопросам респираторных инфекций у взрослого населения
 В Пензе обсудили вопросы современных подходов к вакцинопрофилактике пневмококковых инфекций у лиц групп риска
 
2017-02-23
Пензенская картинная галерея и Пензенское отделение Союза Художников очень близкие друзья и надёжные партнёры
 В Губернаторском доме состоялось собрание Пензенского отделения Союза художников России
 
2017-02-23
Виктор Кувайцев поздравил жителей города с Днем защитника Отечества
 Администрация города Пензы
 
2017-02-23
Михаил Бабич поздравил жителей Приволжского федерального округа с Днем защитника Отечества
 Правительство Пензенской области
 
2017-02-23
В 2016 году многие пензенцы получили квитанции на оплату ГВС с завышенными суммами
 Губернатор потребовал разобраться с необоснованным ростом стоимости коммунального ресурса
 

Новости партнеров
 
На сайте: 42ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru