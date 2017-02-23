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Уделено большое внимание предупреждению подтоплений на улично-дорожной сети города
Сегодня в Пензе
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В связи с повышением температуры наружного воздуха и таянием снега сотрудники жилищно-коммунальной сферы уделяют большое внимание предупреждению подтоплений на улично-дорожной сети города. Этот вопрос находится на личном контроле главы администрации города Виктора Кувайцева. Градоначальник вместе с заместителем начальника МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы» Александром Дерябиным посетили места проведения работ по очистке ливневой канализации, которые осуществляются силами МУП «Пензадормост». По сведениям предприятия, в ночное время суток данные работы велись на улицах Калинина, Баумана, Красной, Злобина, Чаадаева, Клары Цеткин, проспекте Победы и проспекте Строителей. А на улицах Измайлова, Дружбы и Долгорукова занимались ликвидацией последствий подтоплений. Как сообщает директор МУП «Пензадормост» Вячеслав Голохвастов, в первую очередь, учитываются заявки от жителей, которые поступают в диспетчерскую службу предприятия (тел. 57-49-95). Кроме того, он сообщил, что вывоз снега в ночь на 23 февраля был организован с улиц Подлесной, Коннозаводской, Вильямса, Коммунистической, Беляева и Окружной. Всего было вывезено 2073 кубометра снега. - Чтобы исключить возможное подтопление талыми водами необходимо своевременно заниматься вывозом снега, - в очередной раз подчеркнул глава исполнительной власти. – Прежде всего, от этого зависит состояние дорожного покрытия, нам важно сохранить его качество.
В связи с повышением температуры наружного воздуха и таянием снега сотрудники жилищно-коммунальной сферы уделяют большое внимание предупреждению подтоплений на улично-дорожной сети города. Этот вопрос находится на личном контроле главы администрации города Виктора Кувайцева.
Градоначальник вместе с заместителем начальника МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы» Александром Дерябиным посетили места проведения работ по очистке ливневой канализации, которые осуществляются силами МУП «Пензадормост».
По сведениям предприятия, в ночное время суток данные работы велись на улицах Калинина, Баумана, Красной, Злобина, Чаадаева, Клары Цеткин, проспекте Победы и проспекте Строителей. А на улицах Измайлова, Дружбы и Долгорукова занимались ликвидацией последствий подтоплений.
Как сообщает директор МУП «Пензадормост» Вячеслав Голохвастов, в первую очередь, учитываются заявки от жителей, которые поступают в диспетчерскую службу предприятия (тел. 57-49-95).
Кроме того, он сообщил, что вывоз снега в ночь на 23 февраля был организован с улиц Подлесной, Коннозаводской, Вильямса, Коммунистической, Беляева и Окружной. Всего было вывезено 2073 кубометра снега.
- Чтобы исключить возможное подтопление талыми водами необходимо своевременно заниматься вывозом снега, - в очередной раз подчеркнул глава исполнительной власти. – Прежде всего, от этого зависит состояние дорожного покрытия, нам важно сохранить его качество.
Новость: Администрация города Пензы 23 февраля 2017
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