Уделено большое внимание предупреждению подтоплений на улично-дорожной сети города

В связи с повышением температуры наружного воздуха и таянием снега сотрудники жилищно-коммунальной сферы уделяют большое внимание предупреждению подтоплений на улично-дорожной сети города. Этот вопрос находится на личном контроле главы администрации города Виктора Кувайцева.

Градоначальник вместе с заместителем начальника МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы» Александром Дерябиным посетили места проведения работ по очистке ливневой канализации, которые осуществляются силами МУП «Пензадормост».

По сведениям предприятия, в ночное время суток данные работы велись на улицах Калинина, Баумана, Красной, Злобина, Чаадаева, Клары Цеткин, проспекте Победы и проспекте Строителей. А на улицах Измайлова, Дружбы и Долгорукова занимались ликвидацией последствий подтоплений.

Как сообщает директор МУП «Пензадормост» Вячеслав Голохвастов, в первую очередь, учитываются заявки от жителей, которые поступают в диспетчерскую службу предприятия (тел. 57-49-95).

Кроме того, он сообщил, что вывоз снега в ночь на 23 февраля был организован с улиц Подлесной, Коннозаводской, Вильямса, Коммунистической, Беляева и Окружной. Всего было вывезено 2073 кубометра снега.

- Чтобы исключить возможное подтопление талыми водами необходимо своевременно заниматься вывозом снега, - в очередной раз подчеркнул глава исполнительной власти. – Прежде всего, от этого зависит состояние дорожного покрытия, нам важно сохранить его качество.