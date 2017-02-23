Дорогие друзья, у нас для вас прекрасная новость! В Пензенской картинной галерее открылся отдел сувениров!

Теперь все гости нашего музея смогут приобрести литературу, рассказывающую о коллекции картинной галереи и Губернаторского дома. Специально к 125-летию галереи выпущена новая сувенирная линия магнитов с репродукциями известных произведений музея.

А для маленьких посетителей мы приготовили раскраски – иллюстрации из серии "Раскрась свой шедевр".