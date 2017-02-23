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В Пензенской картинной галерее открылся отдел сувениров
Сегодня в Пензе
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Дорогие друзья, у нас для вас прекрасная новость! В Пензенской картинной галерее открылся отдел сувениров! Теперь все гости нашего музея смогут приобрести литературу, рассказывающую о коллекции картинной галереи и Губернаторского дома. Специально к 125-летию галереи выпущена новая сувенирная линия магнитов с репродукциями известных произведений музея. А для маленьких посетителей мы приготовили раскраски – иллюстрации из серии "Раскрась свой шедевр".
Дорогие друзья, у нас для вас прекрасная новость! В Пензенской картинной галерее открылся отдел сувениров!
Теперь все гости нашего музея смогут приобрести литературу, рассказывающую о коллекции картинной галереи и Губернаторского дома. Специально к 125-летию галереи выпущена новая сувенирная линия магнитов с репродукциями известных произведений музея.
А для маленьких посетителей мы приготовили раскраски – иллюстрации из серии "Раскрась свой шедевр".
Новость: Министерство культуры и туризма Пензенской области 23 февраля 2017
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