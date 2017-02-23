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 Четверг, 23 февраля 2017
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Объявлен конкурс на разработку талисмана Всероссийской Спартакиады пенсионеров
Сегодня в Пензе
 

В 2017 году Пенза станет столицей проведения IV Всероссийской спартакиады пенсионеров.

Министерство физической культуры и спорта Пензенской области объявляет конкурс на символ-талисман Спартакиады. Победитель конкурса будет награжден подарками!

Талисман соревнований должен олицетворять здоровье, силу духа, мудрость и долголетие.

Художественное изображение эмблемы (символа), предложенное большинством участников станет талисманом Спартакиады. Участник, который предложит его первым – станет победителем.

Ждем до 15 марта 2017 года предложений от жителей Пензенской области на e-mail:anna58sport@mail.ru с пометкой «Конкурс талисмана Спартакиады пенсионеров». 

Справочно: Программа спартакиады включает состязания по настольному теннису, плаванию, пулевой стрельбе, дартсу, легкой атлетике, игровую комбинированную эстафету. Предполагается, что спортивное мероприятие соберет более 600 участников из 65 регионов страны. Возраст участников: женщины – 55 лет и старше, мужчины – 60 лет и старше. 

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