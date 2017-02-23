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Объявлен конкурс на разработку талисмана Всероссийской Спартакиады пенсионеров
Сегодня в Пензе
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В 2017 году Пенза станет столицей проведения IV Всероссийской спартакиады пенсионеров. Министерство физической культуры и спорта Пензенской области объявляет конкурс на символ-талисман Спартакиады. Победитель конкурса будет награжден подарками! Талисман соревнований должен олицетворять здоровье, силу духа, мудрость и долголетие. Художественное изображение эмблемы (символа), предложенное большинством участников станет талисманом Спартакиады. Участник, который предложит его первым – станет победителем. Ждем до 15 марта 2017 года предложений от жителей Пензенской области на e-mail:anna58sport@mail.ru с пометкой «Конкурс талисмана Спартакиады пенсионеров». Справочно: Программа спартакиады включает состязания по настольному теннису, плаванию, пулевой стрельбе, дартсу, легкой атлетике, игровую комбинированную эстафету. Предполагается, что спортивное мероприятие соберет более 600 участников из 65 регионов страны. Возраст участников: женщины – 55 лет и старше, мужчины – 60 лет и старше.
В 2017 году Пенза станет столицей проведения IV Всероссийской спартакиады пенсионеров.
Министерство физической культуры и спорта Пензенской области объявляет конкурс на символ-талисман Спартакиады. Победитель конкурса будет награжден подарками!
Талисман соревнований должен олицетворять здоровье, силу духа, мудрость и долголетие.
Художественное изображение эмблемы (символа), предложенное большинством участников станет талисманом Спартакиады. Участник, который предложит его первым – станет победителем.
Ждем до 15 марта 2017 года предложений от жителей Пензенской области на e-mail:anna58sport@mail.ru с пометкой «Конкурс талисмана Спартакиады пенсионеров».
Справочно: Программа спартакиады включает состязания по настольному теннису, плаванию, пулевой стрельбе, дартсу, легкой атлетике, игровую комбинированную эстафету. Предполагается, что спортивное мероприятие соберет более 600 участников из 65 регионов страны. Возраст участников: женщины – 55 лет и старше, мужчины – 60 лет и старше.
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 23 февраля 2017
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