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 Четверг, 23 февраля 2017
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В фондах Пензенского краеведческого музея собраны интересные материалы, относящиеся к периоду революции 1917 года
Сегодня в Пензе
 

Среди материалов, хранящихся в фондах краеведческого музея, имеются предметы отражающие события 1917 г., связанные с установлением новой власти в государстве, мемориальные вещи участников революции в России, характеризующие быт того времени. 

Особый интерес представляют денежные знаки 1917-1918 года, имеющее непосредственное отношение к истории Пензенской губернии. В фондах представлены государственные кредитные билеты  достоинством 25, 50, 100, 500, 1000 рублей 1918 года. Дело в том, что ввиду тяжелого положения на фронте по указанию В.И. Ленина в марте 1918 года из Петрограда в Пензу была эвакуирована Экспедиция заготовления государственных бумаг, разместившаяся на территории современного завода «Пензмаш». Помощь ей оказывала фабрика Сергеева (ныне «Маяк»), которая ежедневно поставляла огромную партию бумаги. Таким образом, уже в апреле 1918 года в Пензе начинают печатать кредитные билеты  эвакуационного образца достоинством от 1 до 1000 рублей. Этот тип кредита  долгое  время  представлял собой запас на случай прекращения деятельности Экспедиции и эвакуации ее на новое место. Следовательно, государственные кредитные билеты, выпущенные в Пензе, имели хождение после 1918 года, не смотря на то, что принято было решение осенью в 1919 году перевести пензенское отделение  в Пермь. 

В обращение «пензенки» образца 1918 года, как в народе получили свое название данные рубли, поступают после подписания Декрета СНК РСФСР в мае 1919 года. Данные рубли отпечатаны на цветной бумаге, рисунок кредитного билет достаточно прост. Характерным для данного знака является наличие изображения герба Временного правительства, над разработкой эскиза которого работали известные знатоки искусства, художники и геральдисты.

В результате февральской революции 1917 года наступил конец монархическому режиму правления. Власть в стране перешла в руки к Временному правительству. Старым символам, характерным для монархической державы, уже не было места. Новый двуглавый орел без атрибутов царской власти и опущенными крыльями нашел свое отражение на бумажных деньгах нового правительства. 

Эскиз нового символа был выполнен художником Иваном Яковлевичем Билибиным, и был принят в качестве временной эмблемы. За все время деятельности Экспедиции заготовления государственных бумаг в Пензе было выпущено в 1918 году чуть более 900 миллиона экземпляров денежных знаков. В фондах музея хранятся несколько бон 1917 года с гербом Пензенской губернии достоинством 3, 25, 100 рублей. В связи со сложной политической обстановкой в Петрограде 1917 года сложилась и острая финансовая ситуация в губернии. Ощущался недостаток знаков мелкого номинала. В постановлении Пензенского губернского комиссариата заявлялось, что Центральный Государственный Банк почти полностью прекратил снабжение местного Отделения. Таким образом, Постановлением комиссии было обнародовано начало выпуска пензенских бон. Временные кредитные билеты Пензенского отделения Государственного банка отпечатаны с двух сторон на цветной бумаге без водяных знаков. Для каждого знака разного номинала разработан свой рисунок. Все боны носили временный характер и не имеют серийных номеров. Первыми в обращение поступили 25-рублевые пензенские боны. Поскольку боны не имели защитных знаков, номеров, были отпечатаны на бумаге простым типографским способом, в обращение находилось большое количество фальшивок, общей суммой и качеством зачастую превышавшие настоящие денежные знаки. Производилось несколько попыток отменить печать местных денег, изъять из обращения. В стране по-прежнему наблюдался финансовый кризис, острая нехватка денежных средств в губернии. «Пензенские кредитки» в обращении просуществовали почти 8 месяцев. За это время было отпечатано более 19 миллионов экземпляров. И только возможность Центрального государственного банка произвести обмен местных денег на государственные кредитные билеты дала свои положительные результаты.

С апреля по август 1918 года был произведен обмен большей части временных билетов на государственные. Изъятые билеты подлежали уничтожению, а оставшиеся на руках у населения деньги уже не имели финансовой силы. На сегодняшний день подлинные пензенские боны образца 1917 года с гербом Пензенской губернии достаточно редкие, и оцениваются на коллекционном рынке от 2 до 6 тысяч рублей.

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