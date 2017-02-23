|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Министерство образования продолжает развивать службы медиации в школах региона
Сегодня в Пензе
|
С 20 по 22 февраля 2017 года в ППМС центре Пензенской области прошел областной обучающий семинар-тренинг по формированию медиативных навыков с целью проведения примирительных программ. В мероприятие приняли специалисты «Базовых психолого-педагогических кабинетов», созданных в течение февраля в Бековском, Башмаковском, Городищенском, Земетчинском, Колышлейском, Тамалинском районах, а также кураторы создаваемых школьных служб примирения из Малосердобинского района. В течение трех дней участники тренинга осваивали навыки конструктивного общения, с помощью которых учились разрешать возникающие между участниками образовательного процесса недопонимания, разногласия, споры. Полученные навыки также могут успешно применяться в работе со случаем, в профилактической работе со школьниками и родителями. Отметим, что в настоящее время в образовательных организациях Пензенской области уже действуют 94 школьные службы примирения, а прошедший семинар-тренинг даст старт в работе еще трех служб.
С 20 по 22 февраля 2017 года в ППМС центре Пензенской области прошел областной обучающий семинар-тренинг по формированию медиативных навыков с целью проведения примирительных программ.
В мероприятие приняли специалисты «Базовых психолого-педагогических кабинетов», созданных в течение февраля в Бековском, Башмаковском, Городищенском, Земетчинском, Колышлейском, Тамалинском районах, а также кураторы создаваемых школьных служб примирения из Малосердобинского района.
В течение трех дней участники тренинга осваивали навыки конструктивного общения, с помощью которых учились разрешать возникающие между участниками образовательного процесса недопонимания, разногласия, споры. Полученные навыки также могут успешно применяться в работе со случаем, в профилактической работе со школьниками и родителями.
Отметим, что в настоящее время в образовательных организациях Пензенской области уже действуют 94 школьные службы примирения, а прошедший семинар-тренинг даст старт в работе еще трех служб.
Новость: Министерство образования Пензенской области 23 февраля 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru