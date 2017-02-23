Министерство образования продолжает развивать службы медиации в школах региона

С 20 по 22 февраля 2017 года в ППМС центре Пензенской области прошел областной обучающий семинар-тренинг по формированию медиативных навыков с целью проведения примирительных программ.

В мероприятие приняли специалисты «Базовых психолого-педагогических кабинетов», созданных в течение февраля в Бековском, Башмаковском, Городищенском, Земетчинском, Колышлейском, Тамалинском районах, а также кураторы создаваемых школьных служб примирения из Малосердобинского района.

В течение трех дней участники тренинга осваивали навыки конструктивного общения, с помощью которых учились разрешать возникающие между участниками образовательного процесса недопонимания, разногласия, споры. Полученные навыки также могут успешно применяться в работе со случаем, в профилактической работе со школьниками и родителями.

Отметим, что в настоящее время в образовательных организациях Пензенской области уже действуют 94 школьные службы примирения, а прошедший семинар-тренинг даст старт в работе еще трех служб.