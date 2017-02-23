Состоялась торжественная церемония возложения венков к Мемориалу боевой и трудовой доблести пензенцев

День воинской славы России собрал у памятника Победы в Пензе десятки жителей региона. Отдать дань памяти погибшим героям и выразить уважение бойцам, несущим военную службу сегодня, добросовестно исполняющим воинский долг, к Мемориалу боевой и трудовой доблести пензенцев пришли губернатор Иван Белозерцев, члены областного правительства, депутаты регионального и муниципального уровня, представители трудовых коллективов, областного и городского Советов ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, курсанты Пензенского артиллерийского инженерного института.



В часовне Михаила Архангела на проспекте Победы состоялся молебен по ратникам всех войн, отдавшим жизнь за Родину. Участники церемонии посетили православное богослужение. Затем у памятника Победы светлую память о воинах, павших на полях сражений, почтили минутой молчания. В их честь прозвучали оружейные залпы.

В завершение состоялась торжественная церемония возложения цветов и венков к Вечному огню Мемориала.