|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Состоялась торжественная церемония возложения венков к Мемориалу боевой и трудовой доблести пензенцев
Сегодня в Пензе
|
День воинской славы России собрал у памятника Победы в Пензе десятки жителей региона. Отдать дань памяти погибшим героям и выразить уважение бойцам, несущим военную службу сегодня, добросовестно исполняющим воинский долг, к Мемориалу боевой и трудовой доблести пензенцев пришли губернатор Иван Белозерцев, члены областного правительства, депутаты регионального и муниципального уровня, представители трудовых коллективов, областного и городского Советов ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, курсанты Пензенского артиллерийского инженерного института. В завершение состоялась торжественная церемония возложения цветов и венков к Вечному огню Мемориала.
День воинской славы России собрал у памятника Победы в Пензе десятки жителей региона. Отдать дань памяти погибшим героям и выразить уважение бойцам, несущим военную службу сегодня, добросовестно исполняющим воинский долг, к Мемориалу боевой и трудовой доблести пензенцев пришли губернатор Иван Белозерцев, члены областного правительства, депутаты регионального и муниципального уровня, представители трудовых коллективов, областного и городского Советов ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, курсанты Пензенского артиллерийского инженерного института.
В завершение состоялась торжественная церемония возложения цветов и венков к Вечному огню Мемориала.
Новость: Правительство Пензенской области 23 февраля 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru