В Доме молодежи состоялась торжественная церемония закрытия регионального чемпионата профессионального мастерства "Молодые профессионалы"



Участников соревнований приветствовали заместитель председателя Правительства Пензенской области Олег Ягов и Министр образования Пензенской области Александр Воронков.



Вручая награды победителям, Олег Васильевич отметил: "Увеличивающиеся с каждым годом количество участников и компетенций по которым Вы демонтрируете свое мастерство и увлеченность профессией, которую осваиваете, доказывает необходимость и важность чемпионата".



В этом году чемпионат проводиться по 17 компетенциям: Поварское дело, Кондитерское дело, Металлообработка, Сварка, Ресторанный сервис, Кирпичная кладка, IT-технологии, Дошкольное воспитание, Физкультура и спорт, Медицинской лабораторный анализ, Медицинский и социальный уход, Фармация, Ремонт и обслуживание легкового автомобиля.

Министр образования Александр Воронков пожелал победителям продолжить череду побед и в полуфинальных чемпионатах: "Ежегодно наши молодые профессионалы добиваются успехов в этом чемпионате. В этом году на протяжении трех дней более ста участников боролись за право представить Пензенскую область в межрегиональных чемпионатах, а затем и финале, который пройдет в Краснодарском крае. Желаю Вам успехов и дальнейших побед".