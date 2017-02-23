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Молодые профессионалы
Сегодня в Пензе
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В Доме молодежи состоялась торжественная церемония закрытия регионального чемпионата профессионального мастерства "Молодые профессионалы" Министр образования Александр Воронков пожелал победителям продолжить череду побед и в полуфинальных чемпионатах: "Ежегодно наши молодые профессионалы добиваются успехов в этом чемпионате. В этом году на протяжении трех дней более ста участников боролись за право представить Пензенскую область в межрегиональных чемпионатах, а затем и финале, который пройдет в Краснодарском крае. Желаю Вам успехов и дальнейших побед".
В Доме молодежи состоялась торжественная церемония закрытия регионального чемпионата профессионального мастерства "Молодые профессионалы"
Министр образования Александр Воронков пожелал победителям продолжить череду побед и в полуфинальных чемпионатах: "Ежегодно наши молодые профессионалы добиваются успехов в этом чемпионате. В этом году на протяжении трех дней более ста участников боролись за право представить Пензенскую область в межрегиональных чемпионатах, а затем и финале, который пройдет в Краснодарском крае. Желаю Вам успехов и дальнейших побед".
Новость: Министерство образования Пензенской области 23 февраля 2017
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