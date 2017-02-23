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В средней школе с.Большая Ижмора прошел праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества
Сегодня в Пензе
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Закрытие и подведение итогов районного месячника оборонно-массовой работы и военно-патриотического воспитания прошло в общеобразовательных организациях района. В МБОУ «Лицей» р.п.Земетчино прошло праздничное мероприятие среди обучающихся 8-11 классов. На данном мероприятии присутствовали заместитель директора по воспитательной работе Наталья Романова, старшая вожатая Вера Жбанчикова, преподаватели ОБЖ Сергей Нефёдов и Юрий Лисёнков. Вера Ивановна поздравила юношей с Днём защитника Отечества, а Наталья Васильевна подвела итоги работы и наградила грамотами наиболее активных участников мероприятий. В средней школе №3 р.п.Земетчино, с.Ушинка проведены классные часы среди учащихся 1-11 классов «23 февраля - День Защитника Отечества». В средней школе с.Красная Дубрава, п.Пашково, с.Салтыково состоялась линейка, на которой будущие защитники Родины и мужчины-педагоги принимали поздравления. В средней школе с.Большая Ижмора прошел праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества.
Закрытие и подведение итогов районного месячника оборонно-массовой работы и военно-патриотического воспитания прошло в общеобразовательных организациях района.
В МБОУ «Лицей» р.п.Земетчино прошло праздничное мероприятие среди обучающихся 8-11 классов. На данном мероприятии присутствовали заместитель директора по воспитательной работе Наталья Романова, старшая вожатая Вера Жбанчикова, преподаватели ОБЖ Сергей Нефёдов и Юрий Лисёнков. Вера Ивановна поздравила юношей с Днём защитника Отечества, а Наталья Васильевна подвела итоги работы и наградила грамотами наиболее активных участников мероприятий.
В средней школе №3 р.п.Земетчино, с.Ушинка проведены классные часы среди учащихся 1-11 классов «23 февраля - День Защитника Отечества».
В средней школе с.Красная Дубрава, п.Пашково, с.Салтыково состоялась линейка, на которой будущие защитники Родины и мужчины-педагоги принимали поздравления.
В средней школе с.Большая Ижмора прошел праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества.
Новость: Администрация Земетченского района 23 февраля 2017
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