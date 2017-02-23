Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Четверг, 23 февраля 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
На ул.Ладожской 19 между 5 и 6 подъездами яма с каждым годом всё больше и глубже
Сегодня в Пензе
 

На ул.Ладожской 19 между 5 и 6 подъездами яма с каждым годом всё больше и глубже!

Рядом находится школа №57 и детский сад №135. В период дождей и таяния снега ходить негде! Из-за лежачего полицейского вода стоит до 5-го подъезда. Жители обращаются в администрацию города с просьбой сделать этот кусок дороги качественно и правильно.

Для решения этой проблемы данный участок дороги необходимо внести в список ремонта внутриквартальных дорог в 2017 году

Новость: По материалам сайта http://open-penza.ru/ 23 февраля 2017
2017-02-23
Определились победители чемпионата Приволжского федерального округа в групповых упражнениях
 Сборная Пензенской области в групповых упражнениях завоевала бронзовые медали чемпионата округа
 
2017-02-23
Баскетболистки пензенской «Юности» побеждают новосибирское «Динамо-2»
 Наша команда набрала 32 очка и по-прежнему лидирует в группе «А» женской Суперлиги-2
 
2017-02-23
«Нетрезвых водителей» будут искать в Бековском районе
 С 1 июля изменится мера наказания за повторное правонарушение
 
2017-02-23
«Сильные, смелые, ловкие, умелые»
 В МБУ «КЦСОН Бековского района» было проведено развлекательное конкурсное мероприятие
 
2017-02-23
Итоги операции «Железнодорожный переезд»
 Сотрудники ГИБДД в Бековском районе подвели Итоги операции «Железнодорожный переезд»
 
2017-02-23
Финансирование аграриев в рамках новой программы льготного кредитования
 В Бековском районе филиал Россельхозбанка начал финансирование аграриев в рамках новой программы льготного кредитования
 
2017-02-23
«Станичные девчата» из Мичуринского стали победителями
 В селе Ленино прошел районный этап конкурса военно-патриотической песни «Февральский ветер»
 
2017-02-23
Изменился режим работы Пензенского зоопарка
 В связи с увеличением светового дня
 
2017-02-23
В Вадинской библиотеке прошло мероприятие, посвященное Масленице
 Праздник прошел в теплой обстановке и вызвал положительные эмоции у присутствующих
 
2017-02-23
Состоялось расширенное заседание паводковой комиссии Каменского района
 В работе комиссии приняли участие главы администраций поселений района
 
2017-02-23
На ул.Ладожской 19 между 5 и 6 подъездами яма с каждым годом всё больше и глубже
 Инициатива жителей Пензы
 
2017-02-23
В средней школе с.Большая Ижмора прошел праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества
 Закрытие и подведение итогов районного месячника оборонно-массовой работы и военно-патриотического воспитания
 
2017-02-23
Молодые профессионалы
 В Пензе определены победители конкурса профмастерства
 
2017-02-23
Состоялась торжественная церемония возложения венков к Мемориалу боевой и трудовой доблести пензенцев
 В Пензенской области в День защитника Отечества отдали честь подвигу воинов
 
2017-02-23
Министерство образования продолжает развивать службы медиации в школах региона
 В ППМС центре Пензенской области прошел областной обучающий семинар-тренинг
 

Новости партнеров
 
На сайте: 19ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru