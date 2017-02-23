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На ул.Ладожской 19 между 5 и 6 подъездами яма с каждым годом всё больше и глубже
Сегодня в Пензе
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На ул.Ладожской 19 между 5 и 6 подъездами яма с каждым годом всё больше и глубже! Рядом находится школа №57 и детский сад №135. В период дождей и таяния снега ходить негде! Из-за лежачего полицейского вода стоит до 5-го подъезда. Жители обращаются в администрацию города с просьбой сделать этот кусок дороги качественно и правильно. Для решения этой проблемы данный участок дороги необходимо внести в список ремонта внутриквартальных дорог в 2017 году
На ул.Ладожской 19 между 5 и 6 подъездами яма с каждым годом всё больше и глубже!
Рядом находится школа №57 и детский сад №135. В период дождей и таяния снега ходить негде! Из-за лежачего полицейского вода стоит до 5-го подъезда. Жители обращаются в администрацию города с просьбой сделать этот кусок дороги качественно и правильно.
Для решения этой проблемы данный участок дороги необходимо внести в список ремонта внутриквартальных дорог в 2017 году
Новость: По материалам сайта http://open-penza.ru/ 23 февраля 2017
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