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Состоялось расширенное заседание паводковой комиссии Каменского района
Сегодня в Пензе
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В работе комиссии приняли участие главы администраций поселений района, руководители организаций, обеспечивающих выполнение противопаводковых мероприятий и привлекаемых для ликвидации последствий половодья. На заседании рассмотрены вопросы безопасной эксплуатации ГТС и организации работы по обеспечению безаварийного пропуска половодья 2017 года. Главы администраций поселений и руководители организаций Каменского района доложили о ходе подготовки и степени готовности к выполнению мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов в паводковый период. Определены основные направления работы с населением в районах возможных подтоплений, а также мероприятия по размещению и первоочередному жизнеобеспечению жителей населённых пунктов, подверженных угрозам воздействия паводковых вод. По результатам работы комиссией приняты решения на проведение комплекса мероприятий, направленных на минимизацию негативных последствий весеннего половодья на территории Каменского района Пензенской области.
В работе комиссии приняли участие главы администраций поселений района, руководители организаций, обеспечивающих выполнение противопаводковых мероприятий и привлекаемых для ликвидации последствий половодья.
На заседании рассмотрены вопросы безопасной эксплуатации ГТС и организации работы по обеспечению безаварийного пропуска половодья 2017 года. Главы администраций поселений и руководители организаций Каменского района доложили о ходе подготовки и степени готовности к выполнению мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов в паводковый период. Определены основные направления работы с населением в районах возможных подтоплений, а также мероприятия по размещению и первоочередному жизнеобеспечению жителей населённых пунктов, подверженных угрозам воздействия паводковых вод.
По результатам работы комиссией приняты решения на проведение комплекса мероприятий, направленных на минимизацию негативных последствий весеннего половодья на территории Каменского района Пензенской области.
Новость: Администрация Каменского района 23 февраля 2017
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