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В Вадинской библиотеке прошло мероприятие, посвященное Масленице
Сегодня в Пензе
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Специалисты библиотечного отделения библиотечно-культурного центра Вадинского района совместно со специалистами Комплексного центра социального обслуживания населения провели тематический час «Масленицу встречаем - всех блинами угощаем» для людей пожилого возраста. Масленица – старинный славянский праздник проводов зимы. Празднование Масленицы сопровождалось обрядами во имя урожая, гуляньями, играми, различными забавами. А еще масленицу можно назвать веселым и разудалым русским карнавалом, который длился на Руси семь дней. Дорогих гостей в библиотеке встречала сама госпожа Масленица, которая угостила всех румяными блинами. Ведущими мероприятия Татьяной Чуфаровой и Татьяной Лукошкиной была представлена театрализованная программа, которая раскрыла традиции праздника и значение всех дней Масленичной недели. Всех присутствующих поздравили с праздником специалисты центра социального облуживания населения Татьяна Евдокимова и Ольга Серова. Затем гости продолжили общение за праздничным столом. Разговор шел о масленичных традициях, семейных традициях празднования Масленицы. Гости пили чай, угощались горячими блинами, обменивались рецептами их приготовления, а также отвечали на вопросы викторин «Сковорода» и «Веселый блин», отгадывали загадки, пели песни и соревновались в произношении скороговорок. Для всех присутствующих на мероприятии был проведен обзор у книжной выставке «Встречаем Масленицу», на которой представлена литература, рассказывающая о старинном русском празднике, рецептах блинов, блинчиков, пирогов– главных атрибутов праздника. Праздник прошел в теплой обстановке и вызвал положительные эмоции у присутствующих.
Специалисты библиотечного отделения библиотечно-культурного центра Вадинского района совместно со специалистами Комплексного центра социального обслуживания населения провели тематический час «Масленицу встречаем - всех блинами угощаем» для людей пожилого возраста.
Масленица – старинный славянский праздник проводов зимы. Празднование Масленицы сопровождалось обрядами во имя урожая, гуляньями, играми, различными забавами. А еще масленицу можно назвать веселым и разудалым русским карнавалом, который длился на Руси семь дней.
Дорогих гостей в библиотеке встречала сама госпожа Масленица, которая угостила всех румяными блинами.
Ведущими мероприятия Татьяной Чуфаровой и Татьяной Лукошкиной была представлена театрализованная программа, которая раскрыла традиции праздника и значение всех дней Масленичной недели.
Всех присутствующих поздравили с праздником специалисты центра социального облуживания населения Татьяна Евдокимова и Ольга Серова.
Затем гости продолжили общение за праздничным столом. Разговор шел о масленичных традициях, семейных традициях празднования Масленицы. Гости пили чай, угощались горячими блинами, обменивались рецептами их приготовления, а также отвечали на вопросы викторин «Сковорода» и «Веселый блин», отгадывали загадки, пели песни и соревновались в произношении скороговорок.
Для всех присутствующих на мероприятии был проведен обзор у книжной выставке «Встречаем Масленицу», на которой представлена литература, рассказывающая о старинном русском празднике, рецептах блинов, блинчиков, пирогов– главных атрибутов праздника.
Праздник прошел в теплой обстановке и вызвал положительные эмоции у присутствующих.
Новость: Администрация Вадинского района 23 февраля 2017
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