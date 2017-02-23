В Вадинской библиотеке прошло мероприятие, посвященное Масленице

Специалисты библиотечного отделения библиотечно-культурного центра Вадинского района совместно со специалистами Комплексного центра социального обслуживания населения провели тематический час «Масленицу встречаем - всех блинами угощаем» для людей пожилого возраста.

Масленица – старинный славянский праздник проводов зимы. Празднование Масленицы сопровождалось обрядами во имя урожая, гуляньями, играми, различными забавами. А еще масленицу можно назвать веселым и разудалым русским карнавалом, который длился на Руси семь дней.

Дорогих гостей в библиотеке встречала сама госпожа Масленица, которая угостила всех румяными блинами.

Ведущими мероприятия Татьяной Чуфаровой и Татьяной Лукошкиной была представлена театрализованная программа, которая раскрыла традиции праздника и значение всех дней Масленичной недели.

Всех присутствующих поздравили с праздником специалисты центра социального облуживания населения Татьяна Евдокимова и Ольга Серова.

Затем гости продолжили общение за праздничным столом. Разговор шел о масленичных традициях, семейных традициях празднования Масленицы. Гости пили чай, угощались горячими блинами, обменивались рецептами их приготовления, а также отвечали на вопросы викторин «Сковорода» и «Веселый блин», отгадывали загадки, пели песни и соревновались в произношении скороговорок.

Для всех присутствующих на мероприятии был проведен обзор у книжной выставке «Встречаем Масленицу», на которой представлена литература, рассказывающая о старинном русском празднике, рецептах блинов, блинчиков, пирогов– главных атрибутов праздника.

Праздник прошел в теплой обстановке и вызвал положительные эмоции у присутствующих.