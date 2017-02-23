Изменился режим работы Пензенского зоопарка

В связи с увеличением светового дня с 22 февраля 2017 г. изменяется режим работы зоопарка. Время работы кассы: с 09:00 до 17:00. Осмотр экспозиции: с 09:00 до 18:00. Напоминаем, что зоопарк работает без выходных!

Новость: Пензенский зоопарк 23 февраля 2017