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«Станичные девчата» из Мичуринского стали победителями
Сегодня в Пензе
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В селе Ленино прошел районный этап конкурса военно-патриотической песни «Февральский ветер». Коллектив Мичуринской средней школы представляли ансамбль «Станичные девчата» с песней «Белые панамки» и фольклорный ансамбль «Казачья краса» с песней «Россия», солист Виталий Фролов исполнил «Казачью призывную». Все ребята выступили достойно, стали победителями и призерами. Коллектив «Станичные девчата» занял первое место, фольклорный ансамбль – третье место, среди солистов Виталий Фролов стал вторым. Ансамбль «Станичные девчата» принимал также участие в шестом открытом межрегиональном конкурсе патриотической песни «Голос воина», где были награждены дипломом. Поздравляем ребят с победой! По итогам прослушивания из 55 участников прошли конкурс 18 человек, в том числе и воспитанник из Засечного Владимир Талаев. - Подобные конкурсы очень важны для воспитания молодежи. Народные песни, песни военных лет и современные произведения о давно прошедших событиях создают особую атмосферу. Лучше, чем в песни, о любви к своему Отечеству сложно рассказать, – говорит Людмила Филинкова. Ее воспитанник Владимир Талаев, исполнивший песню Владимира Высоцкого «Он вчера не вернулся из боя», стала лауреатом первой степени. В зале присутствовали представители областной и городской власти. Конкурсантов поздравил президент ассоциации сотрудников силовых структур «Воин» Андрей Жидков: – Российский солдат честно и мужественно несет вахту во все времена. Давайте, сегодня выразим слова благодарности и глубокого почтения тем, кто не словом, а в деле проявил любовь к Родине. Спасибо, что вы откликнулись, поддержали нашу инициативу. Значит, нам не безразлично будущее России.
В селе Ленино прошел районный этап конкурса военно-патриотической песни «Февральский ветер». Коллектив Мичуринской средней школы представляли ансамбль «Станичные девчата» с песней «Белые панамки» и фольклорный ансамбль «Казачья краса» с песней «Россия», солист Виталий Фролов исполнил «Казачью призывную». Все ребята выступили достойно, стали победителями и призерами. Коллектив «Станичные девчата» занял первое место, фольклорный ансамбль – третье место, среди солистов Виталий Фролов стал вторым. Ансамбль «Станичные девчата» принимал также участие в шестом открытом межрегиональном конкурсе патриотической песни «Голос воина», где были награждены дипломом. Поздравляем ребят с победой!
По итогам прослушивания из 55 участников прошли конкурс 18 человек, в том числе и воспитанник из Засечного Владимир Талаев.
- Подобные конкурсы очень важны для воспитания молодежи. Народные песни, песни военных лет и современные произведения о давно прошедших событиях создают особую атмосферу. Лучше, чем в песни, о любви к своему Отечеству сложно рассказать, – говорит Людмила Филинкова.
Ее воспитанник Владимир Талаев, исполнивший песню Владимира Высоцкого «Он вчера не вернулся из боя», стала лауреатом первой степени.
В зале присутствовали представители областной и городской власти. Конкурсантов поздравил президент ассоциации сотрудников силовых структур «Воин» Андрей Жидков:
– Российский солдат честно и мужественно несет вахту во все времена. Давайте, сегодня выразим слова благодарности и глубокого почтения тем, кто не словом, а в деле проявил любовь к Родине. Спасибо, что вы откликнулись, поддержали нашу инициативу. Значит, нам не безразлично будущее России.
Новость: Сурские просторы 23 февраля 2017
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