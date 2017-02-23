«Станичные девчата» из Мичуринского стали победителями

В селе Ленино прошел районный этап конкурса военно-патриотической песни «Февральский ветер». Коллектив Мичуринской средней школы представляли ансамбль «Станичные девчата» с песней «Белые панамки» и фольклорный ансамбль «Казачья краса» с песней «Россия», солист Виталий Фролов исполнил «Казачью призывную». Все ребята выступили достойно, стали победителями и призерами. Коллектив «Станичные девчата» занял первое место, фольклорный ансамбль – третье место, среди солистов Виталий Фролов стал вторым. Ансамбль «Станичные девчата» принимал также участие в шестом открытом межрегиональном конкурсе патриотической песни «Голос воина», где были награждены дипломом. Поздравляем ребят с победой!

По итогам прослушивания из 55 участников прошли конкурс 18 человек, в том числе и воспитанник из Засечного Владимир Талаев.

- Подобные конкурсы очень важны для воспитания молодежи. Народные песни, песни военных лет и современные произведения о давно прошедших событиях создают особую атмосферу. Лучше, чем в песни, о любви к своему Отечеству сложно рассказать, – говорит Людмила Филинкова.

Ее воспитанник Владимир Талаев, исполнивший песню Владимира Высоцкого «Он вчера не вернулся из боя», стала лауреатом первой степени.

В зале присутствовали представители областной и городской власти. Конкурсантов поздравил президент ассоциации сотрудников силовых структур «Воин» Андрей Жидков:

– Российский солдат честно и мужественно несет вахту во все времена. Давайте, сегодня выразим слова благодарности и глубокого почтения тем, кто не словом, а в деле проявил любовь к Родине. Спасибо, что вы откликнулись, поддержали нашу инициативу. Значит, нам не безразлично будущее России.