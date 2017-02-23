Финансирование аграриев в рамках новой программы льготного кредитования

Пензенский региональный филиал АО «Россельхозбанк» начал предоставлять финансирование в рамках нового механизма льготного кредитования.

Льготное кредитование в Пензенской области уже получили компании ООО «СоюзАгро», ОАО «Атмис-Сахар», ОАО «Земетчинский сахарный завод».

В настоящее время Банк обеспечивает максимально оперативный прием заявок от аграриев, формирование реестров потенциальных заемщиков и согласование проектов с Минсельхозом России. В целом по новому механизму Россельхозбанком заключено кредитных договоров на общую сумму 6,3 млрд рублей. Для этих предприятий теперь отсутствует необходимость извлекать значительные средства из оборота и проходить длительные процедуры получения субсидии.

Запущенный в 2017 году новый механизм кредитования аграриев позволяет существенно упростить процесс и повысить эффективность государственной поддержки.