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Финансирование аграриев в рамках новой программы льготного кредитования
Сегодня в Пензе
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Пензенский региональный филиал АО «Россельхозбанк» начал предоставлять финансирование в рамках нового механизма льготного кредитования. Льготное кредитование в Пензенской области уже получили компании ООО «СоюзАгро», ОАО «Атмис-Сахар», ОАО «Земетчинский сахарный завод». В настоящее время Банк обеспечивает максимально оперативный прием заявок от аграриев, формирование реестров потенциальных заемщиков и согласование проектов с Минсельхозом России. В целом по новому механизму Россельхозбанком заключено кредитных договоров на общую сумму 6,3 млрд рублей. Для этих предприятий теперь отсутствует необходимость извлекать значительные средства из оборота и проходить длительные процедуры получения субсидии. Запущенный в 2017 году новый механизм кредитования аграриев позволяет существенно упростить процесс и повысить эффективность государственной поддержки.
Пензенский региональный филиал АО «Россельхозбанк» начал предоставлять финансирование в рамках нового механизма льготного кредитования.
Льготное кредитование в Пензенской области уже получили компании ООО «СоюзАгро», ОАО «Атмис-Сахар», ОАО «Земетчинский сахарный завод».
В настоящее время Банк обеспечивает максимально оперативный прием заявок от аграриев, формирование реестров потенциальных заемщиков и согласование проектов с Минсельхозом России. В целом по новому механизму Россельхозбанком заключено кредитных договоров на общую сумму 6,3 млрд рублей. Для этих предприятий теперь отсутствует необходимость извлекать значительные средства из оборота и проходить длительные процедуры получения субсидии.
Запущенный в 2017 году новый механизм кредитования аграриев позволяет существенно упростить процесс и повысить эффективность государственной поддержки.
Новость: Администрация Бековского района 23 февраля 2017
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