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Итоги операции «Железнодорожный переезд»
Сегодня в Пензе
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В целях профилактической работы по предупреждению аварийности на железнодорожных переездах сотрудниками ГИБДД в период с 8 по 19 февраля 2017 года провели мероприятие «Железнодорожный переезд». В ходе проведения операции выявлено 18 нарушений правил переезда железнодорожных путей по ст.12.10, ч.2 КоАП РФ, когда водители двигались через переезд без остановки при наличии знака «Движение без остановки запрещено». Штраф за это правонарушение составляет 1000 рублей. В отношении должностных лиц ОАО «РЖД» составлен один административный протокол по ст. 12.34 КоАП за ненадлежащее содержание ж/д переездов. Вынесено два предписания, которые устранены в установленные сроки. Железнодорожный переезд - это пересечение железнодорожного полотна с проезжей частью дороги. Переезды бывают регулируемые и нерегулируемые, однопутные и многопутные, со шлагбаумом и без него. Пренебрежение правилами при пересечении переезда влечет за собой плачевные последствия. Прежде чем нарушать ПДД, сравните массу своего автомобиля и массу железнодорожного состава. Преимущество не на вашей стороне!
В целях профилактической работы по предупреждению аварийности на железнодорожных переездах сотрудниками ГИБДД в период с 8 по 19 февраля 2017 года провели мероприятие «Железнодорожный переезд».
В ходе проведения операции выявлено 18 нарушений правил переезда железнодорожных путей по ст.12.10, ч.2 КоАП РФ, когда водители двигались через переезд без остановки при наличии знака «Движение без остановки запрещено». Штраф за это правонарушение составляет 1000 рублей.
В отношении должностных лиц ОАО «РЖД» составлен один административный протокол по ст. 12.34 КоАП за ненадлежащее содержание ж/д переездов. Вынесено два предписания, которые устранены в установленные сроки.
Железнодорожный переезд - это пересечение железнодорожного полотна с проезжей частью дороги. Переезды бывают регулируемые и нерегулируемые, однопутные и многопутные, со шлагбаумом и без него. Пренебрежение правилами при пересечении переезда влечет за собой плачевные последствия. Прежде чем нарушать ПДД, сравните массу своего автомобиля и массу железнодорожного состава. Преимущество не на вашей стороне!
Новость: Администрация Бековского района 23 февраля 2017
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