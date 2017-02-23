В МБУ «КЦСОН Бековского района» было проведено развлекательное конкурсное мероприятие «Сильные, смелые, ловкие, умелые». Его участниками стали дети – инвалиды и дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Задорно участвуя в различных увлекательных конкурсах, ребята проявили свои лучшие «бойцовские» качества, показав тем самым, что являются достойным поколением защитников Отечества.

В конце мероприятия юные участники были награждены медальками, а также получили в подарок небольшие сувениры.