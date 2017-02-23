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«Сильные, смелые, ловкие, умелые»
Сегодня в Пензе
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В МБУ «КЦСОН Бековского района» было проведено развлекательное конкурсное мероприятие «Сильные, смелые, ловкие, умелые». Его участниками стали дети – инвалиды и дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Задорно участвуя в различных увлекательных конкурсах, ребята проявили свои лучшие «бойцовские» качества, показав тем самым, что являются достойным поколением защитников Отечества. В конце мероприятия юные участники были награждены медальками, а также получили в подарок небольшие сувениры.
В МБУ «КЦСОН Бековского района» было проведено развлекательное конкурсное мероприятие «Сильные, смелые, ловкие, умелые». Его участниками стали дети – инвалиды и дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Задорно участвуя в различных увлекательных конкурсах, ребята проявили свои лучшие «бойцовские» качества, показав тем самым, что являются достойным поколением защитников Отечества.
В конце мероприятия юные участники были награждены медальками, а также получили в подарок небольшие сувениры.
Новость: Администрация Бековского района 23 февраля 2017
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