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 Четверг, 23 февраля 2017
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«Нетрезвых водителей» будут искать в Бековском районе
Сегодня в Пензе
 

С 23 по 26 февраля 2017 года на территории Бековского района состоится профилактическое мероприятие по пресечению нарушений ПДД, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения.

В Кодексе теперь четко прописано, что запрещается употреблять вещества, вызывающие опьянение. Факт употребления этих веществ устанавливается при помощи специальных приборов с учетом их суммарной погрешности, которая составляет 0,16 мг на литр выдыхаемого воздуха. То есть инспектор или врач устанавливает не факт опьянения, а факт употребления опьяняющих напитков. Тем же кому, прибор покажет 0,16 и более мг на литр выдыхаемого воздуха, теперь придется не только расстаться с правами, но и раскошелится на приличную сумму денег. За первый раз - 30 тысяч рублей и лишение права управления ТС на срок от 1,5-2,0 лет. С 1 июля нарушители правил дорожного движения, ранее подвергнутые административному наказанию, ответят по всей строгости закона.

А он стал гораздо суровее к лицам, которые уже привлекались по статьям 12.8 и 12.26 КоАП, а также 264 и 264.1 УК РФ.

Нарушителям придется заплатить штраф от 200 до 300 тысяч рублей, либо в размере заработной платы или иного дохода за 1-2 года с лишением прав управления сроком до 3 лет.

Статья предусматривает обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы до двух лет с лишением прав управления на 3 года, либо лишение свободы.Прежде чем взять в руки рюмку со спиртным, подумайте, не предстоит ли вам в этот день поехать по делам? А «взямши на грудь», откажитесь от соблазна испытать судьбу, прокатиться с ветерком. Взвесьте на весах разума доводы «за» и «против». Пожалейте близких и свой кошелек, ведь на такие деньги можно прекрасно отдохнуть на морском побережье всей семьей.

Это именно тот случай, где штраф и лишение друг друга не заменяют, а дополняют. По мнению законодателей, такая мера будет более эффективной. Ведь многие, лишенные водительского удостоверения за управление в нетрезвом состоянии, продолжают ездить за рулем без прав. Максимум что им грозило - отсидеть до 15 суток. Для некоторых это только протрезветь. Наказание рублем, и не малым, может отрезвить серьезнее.

После установления состояния опьянения водительское удостоверение останется у водителя  до вступления решения суда по лишению права управления в законную силу. Водитель после вступления в силу решения суда должен в течение трех дней сдать права в то подразделение, которое назначил суд. Если он этого не сделал, и попался инспектору на дороге, то инспектор уже изымет у него права, а против водителя заведет еще одно дело - управление без прав. А это штраф 30000 рублей или арест до 15 суток, или обязательные работы от 100 до 200 часов. Так что дешевле сдать права добровольно. Вернуть права по истечению срока лишения теперь тоже будет не так-то просто. Придется сдать теоретический экзамен в ГИБДД на знание правил дорожного движения, и предоставить медицинское заключение о наличии(отсутствии) медицинских противопоказаний к управлению ТС данной категории (медицинскую справку).

Новость: Администрация Бековского района 23 февраля 2017
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