Баскетболистки пензенской «Юности» побеждают новосибирское «Динамо-2»

Пензенская «Юность» одержала победу над клубом «Динамо-2» в первом из двух поединок чемпионата России по баскетболу среди женских команд суперлиги второго дивизиона.

Встреча состоялась 22 февраля 2017 года в городе Бердск Новосибирской области.

Начало матча осталось за хозяйками площадки. Они уверенно провели стартовую четверть, выиграв ее – 20:16, а затем увеличили свое преимущество еще на 5 очков. На перерыв соперницы разошлись при счете 35:26.

В третьем периоде подопечным Татьяны Пашковой удалось переломить ход игры и восстановить равновесие в счете -51:51. Заключительные 10 минут игрового времени прошли в упорной борьбе. И все же удача сопутствовала «Юности» - 65:62.

Наша команда набрала 32 очка и по-прежнему лидирует в группе «А» женской Суперлиги-2.

Второй поединок «Динамо-2» и «Юность» проведут 23 февраля.