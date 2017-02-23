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Баскетболистки пензенской «Юности» побеждают новосибирское «Динамо-2»
Сегодня в Пензе
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Пензенская «Юность» одержала победу над клубом «Динамо-2» в первом из двух поединок чемпионата России по баскетболу среди женских команд суперлиги второго дивизиона. Встреча состоялась 22 февраля 2017 года в городе Бердск Новосибирской области. Начало матча осталось за хозяйками площадки. Они уверенно провели стартовую четверть, выиграв ее – 20:16, а затем увеличили свое преимущество еще на 5 очков. На перерыв соперницы разошлись при счете 35:26. В третьем периоде подопечным Татьяны Пашковой удалось переломить ход игры и восстановить равновесие в счете -51:51. Заключительные 10 минут игрового времени прошли в упорной борьбе. И все же удача сопутствовала «Юности» - 65:62. Наша команда набрала 32 очка и по-прежнему лидирует в группе «А» женской Суперлиги-2. Второй поединок «Динамо-2» и «Юность» проведут 23 февраля.
Пензенская «Юность» одержала победу над клубом «Динамо-2» в первом из двух поединок чемпионата России по баскетболу среди женских команд суперлиги второго дивизиона.
Встреча состоялась 22 февраля 2017 года в городе Бердск Новосибирской области.
Начало матча осталось за хозяйками площадки. Они уверенно провели стартовую четверть, выиграв ее – 20:16, а затем увеличили свое преимущество еще на 5 очков. На перерыв соперницы разошлись при счете 35:26.
В третьем периоде подопечным Татьяны Пашковой удалось переломить ход игры и восстановить равновесие в счете -51:51. Заключительные 10 минут игрового времени прошли в упорной борьбе. И все же удача сопутствовала «Юности» - 65:62.
Наша команда набрала 32 очка и по-прежнему лидирует в группе «А» женской Суперлиги-2.
Второй поединок «Динамо-2» и «Юность» проведут 23 февраля.
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 23 февраля 2017
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