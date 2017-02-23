Сегодня в Пензе

Определились победители чемпионата Приволжского федерального округа в групповых упражнениях, который проходит в Пензе базе ДС "Буртасы". Команда Пензенской области под руководством тренеров Ирины Филатовой и Юлии Богацковой стала третьей с суммой баллов 36,200 за два упражнения. Состав «бронзовой» команды: Юлия Дмитриева, Анна Карабанова, Маргарита Межина, Ксения Гутторова, Алевтина Солдатова и Елизавета Калькаева. Первое место заняла сборная команда Нижегородской области, на втором месте – гимнастки Ульяновской области. Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 23 февраля 2017