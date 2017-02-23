Жителям дома на улице Кулибина, 10 предложено переехать в маневренный фонд

В связи с обращениями жильцов дома на улице Кулибина, 10 в четверг, 23 февраля, ответственные лица от городской и районной администраций организовали рабочий выезд по данному адресу.

Несмотря на то, что дом из кирпича всегда считался надежным сооружением, есть множество факторов, которые постепенно и незаметно разрушают кирпичную кладку. В случае с домом №10 по улице Кулибина, разрушение обусловлено беспечным отношением жильцов к своей собственности.

Бездействие, в случае когда несколько лет протекает крыша (капитальный ремонт кровли по решению собственников не проводился), когда из разрушенных инженерных сетей водопровода и канализации вода из санузлов и кухонь в квартирах уходит в напольные сливные отверстия и скапливается во внутристенном пространстве, привело к разрушению дома.

На сегодняшний день дом признан аварийным и подлежащим сносу, а значит, его жители имеют право переехать в жилье маневренного фонда.

- Граждане, проживающие по договору социального найма, или те, у кого данное жилье является единственным, вправе обратиться в отдел распределения муниципального жилищного фонда городской администрации. Им будут предоставлены жилые помещения, соответствующие всем техническим условиям, а так же требованиям санитарной и противопожарной безопасности, - сообщил заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин.

Платить за жилье маневренного фонда не нужно – только за коммунальные услуги.