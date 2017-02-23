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Состоялся турнир среди юных регбистов
Сегодня в Пензе
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На стадионе "Первомайский" состоялось первенство МБУ ДО ДЮСШ № 8 города Пензы по регби. Соревнования были приурочены ко Дню защитника Отечества. Турнир среди воспитанников отделения "Регби" МБУ ДО ДЮСШ № 8 г. Пензы проходил по возрастным группам: юноши 2001-2002 г.р., 2003-2004 г.р., 2005 г.р., 2006-2007 г.р. В праздничный день будущие защитники получили заряд бодрости, сил и опыта перед предстоящими соревнованиями.
На стадионе "Первомайский" состоялось первенство МБУ ДО ДЮСШ № 8 города Пензы по регби. Соревнования были приурочены ко Дню защитника Отечества.
Турнир среди воспитанников отделения "Регби" МБУ ДО ДЮСШ № 8 г. Пензы проходил по возрастным группам: юноши 2001-2002 г.р., 2003-2004 г.р., 2005 г.р., 2006-2007 г.р.
В праздничный день будущие защитники получили заряд бодрости, сил и опыта перед предстоящими соревнованиями.
Новость: Администрация города Пензы 24 февраля 2017
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