Состоялся турнир среди юных регбистов

На стадионе "Первомайский" состоялось первенство МБУ ДО ДЮСШ № 8 города Пензы по регби. Соревнования были приурочены ко Дню защитника Отечества. Турнир среди воспитанников отделения "Регби" МБУ ДО ДЮСШ № 8 г. Пензы проходил по возрастным группам: юноши 2001-2002 г.р., 2003-2004 г.р., 2005 г.р., 2006-2007 г.р. В праздничный день будущие защитники получили заряд бодрости, сил и опыта перед предстоящими соревнованиями.

Новость: Администрация города Пензы 24 февраля 2017