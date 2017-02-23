Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Пятница, 24 февраля 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Состоялся турнир среди юных регбистов
Сегодня в Пензе
 

На стадионе "Первомайский" состоялось первенство МБУ ДО ДЮСШ № 8 города Пензы по регби. Соревнования были приурочены ко Дню защитника Отечества.

Турнир среди воспитанников отделения "Регби" МБУ ДО ДЮСШ № 8 г. Пензы проходил по возрастным группам: юноши 2001-2002 г.р., 2003-2004 г.р., 2005 г.р., 2006-2007 г.р.

В праздничный день будущие защитники получили заряд бодрости, сил и опыта перед предстоящими соревнованиями. 

Новость: Администрация города Пензы 24 февраля 2017
2017-02-24
Организован осмотр маневренного фонда для жителей дома на улице Кулибина, 10
 Заселиться в маневренный фонд можно уже сегодня
 
2017-02-24
Прямое движение по улице Бакунина хорошо бы разгрузило центр города
 Добавить улицу Бакунина в улично-дорожную сеть города и открыть центральный рынок для перезда
 
2017-02-24
«Мир заповедной природы – 2017»
 Стартовал конкурс
 
2017-02-24
Российский фонд культуры передал в дар Пензенской областной картинной галерее уникальную коллекцию
 Более чем ста графических работ Минаева Владимира Николаевича
 
2017-02-24
Состоялся турнир среди юных регбистов
 В праздничный день будущие защитники получили заряд бодрости, сил и опыта перед предстоящими соревнованиями
 
2017-02-24
Жителям дома на улице Кулибина, 10 предложено переехать в маневренный фонд
 Платить за жилье маневренного фонда не нужно – только за коммунальные услуги
 
2017-02-23
Определились победители чемпионата Приволжского федерального округа в групповых упражнениях
 Сборная Пензенской области в групповых упражнениях завоевала бронзовые медали чемпионата округа
 
2017-02-23
Баскетболистки пензенской «Юности» побеждают новосибирское «Динамо-2»
 Наша команда набрала 32 очка и по-прежнему лидирует в группе «А» женской Суперлиги-2
 
2017-02-23
«Нетрезвых водителей» будут искать в Бековском районе
 С 1 июля изменится мера наказания за повторное правонарушение
 
2017-02-23
«Сильные, смелые, ловкие, умелые»
 В МБУ «КЦСОН Бековского района» было проведено развлекательное конкурсное мероприятие
 
2017-02-23
Итоги операции «Железнодорожный переезд»
 Сотрудники ГИБДД в Бековском районе подвели Итоги операции «Железнодорожный переезд»
 
2017-02-23
Финансирование аграриев в рамках новой программы льготного кредитования
 В Бековском районе филиал Россельхозбанка начал финансирование аграриев в рамках новой программы льготного кредитования
 
2017-02-23
«Станичные девчата» из Мичуринского стали победителями
 В селе Ленино прошел районный этап конкурса военно-патриотической песни «Февральский ветер»
 
2017-02-23
Изменился режим работы Пензенского зоопарка
 В связи с увеличением светового дня
 
2017-02-23
В Вадинской библиотеке прошло мероприятие, посвященное Масленице
 Праздник прошел в теплой обстановке и вызвал положительные эмоции у присутствующих
 

Новости партнеров
 
На сайте: 31ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru