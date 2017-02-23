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Российский фонд культуры передал в дар Пензенской областной картинной галерее уникальную коллекцию
Сегодня в Пензе
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Российский фонд культуры В 1991 передал в дар Пензенской областной картинной галерее им. К.А. Савицкого уникальную коллекцию из более чем ста графических работ Минаева Владимира Николаевича. Владимир Николаевич — известный советский график, мастер книжной иллюстрации и станкового рисунка. Обучался художник в Московском государственном художественном институте, но начавшаяся война прервала его занятия. В феврале 1942 года Минаев ушел на фронт и вплоть до конца Великой Отечественной войны находился в рядах Советской Армии. В нашей коллекции представлены все излюбленные художником техники, это и рисунки гуашью, карандашные работы и, конечно же, потрясающие своей мощью и глубиной, работы углем. Его иллюстрации пронзительны, полны драматического напряжения, внутренней силы. Сатирические рисунки остры и вызывают улыбку. Портреты точно передают характер человека. Творчество Владимира Николаевича Минаева составляет одну из лучших страниц советской графики.
Российский фонд культуры В 1991 передал в дар Пензенской областной картинной галерее им. К.А. Савицкого уникальную коллекцию из более чем ста графических работ Минаева Владимира Николаевича.
Владимир Николаевич — известный советский график, мастер книжной иллюстрации и станкового рисунка. Обучался художник в Московском государственном художественном институте, но начавшаяся война прервала его занятия. В феврале 1942 года Минаев ушел на фронт и вплоть до конца Великой Отечественной войны находился в рядах Советской Армии.
В нашей коллекции представлены все излюбленные художником техники, это и рисунки гуашью, карандашные работы и, конечно же, потрясающие своей мощью и глубиной, работы углем. Его иллюстрации пронзительны, полны драматического напряжения, внутренней силы. Сатирические рисунки остры и вызывают улыбку. Портреты точно передают характер человека. Творчество Владимира Николаевича Минаева составляет одну из лучших страниц советской графики.
Новость: Пензенская картинная галерея им. Савицкого 24 февраля 2017
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