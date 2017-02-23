Конкурс областного детского творчества «Мир заповедной природы – 2017» пройдет в Пензенской области приуроченный к ежегодной международной социально-экологической акции – «Маршу парков» - празднику заповедников и национальных парков.

Участниками могут стать школьники в возрасте от 7 до 17 лет включительно.

Победители будут определены в трех номинациях — детский рисунок, фотоконкурс и экологический буклет.

Рисунки могут быть посвящены животным, растениям или природным сообществам местности, где проживают дети, а также находящимся поблизости особо охраняемые природные территории.

Работы выполняются в любой технике. Размер рисунка не более формата А3. Работы с изображением «неместных», а также домашних животных и ландшафтов жюри рассматривать не будет.

Фотографии могут отображать ландшафт, животный и растительный мир региона. Принимают участие черно-белые и цветные снимки. Обязательно наличие электронного варианта. Размер фотографий — от 20 до 40 см по большой стороне.

Экологические буклеты принимаются на темы: «Чистая вода — здоровое будущее», «Птичий мир Пензенского края», «Сохраним наши леса от пожаров», «Заповедная сказка», «Сделаем мир красивее и добрее». Приветствуются самостоятельно придуманные сюжеты. Обязательно соблюдение авторских прав под фотографией или электронной версией рисунка. Каждый участник может представить 1-3 работы. Все работы должны иметь в правом нижнем углу этикетку размером не более 3х7 см, с указанием ФИО, возраста, названия рисунка или фотографии, населенного пункта, образовательного учреждения

Работы необходимо предоставить до 24 марта 2017 года, отправлять по почте или доставлять по адресу: 440031 г. Пенза, ул. Окружная, д.12-а «Государственный природный заповедник «Приволжская лесостепь», а также возможно в Центр развития творчества детей и юношества г. Пензы, расположенного по адресу: ул. Лермонтова, д.2

Информация о результатах конкурса будет размещена на сайте заповедника 19 апреля 2017 года