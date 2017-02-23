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Прямое движение по улице Бакунина хорошо бы разгрузило центр города
Сегодня в Пензе
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Центр города сейчас стоит в пробках по причине перегруженности, отсутствия моста им. Свердлова. От рынка уже почти ничего не осталось, а на площади организована платная стоянка. Жители города Пензы выступили с инициативой открыть улицу Бакунина для движения транспорта, также на освободившейся от палаточного рынка можно было бы организовать автомобильную парковку.
Центр города сейчас стоит в пробках по причине перегруженности, отсутствия моста им. Свердлова. От рынка уже почти ничего не осталось, а на площади организована платная стоянка.
Жители города Пензы выступили с инициативой открыть улицу Бакунина для движения транспорта, также на освободившейся от палаточного рынка можно было бы организовать автомобильную парковку.
Новость: По материалам сайта http://open-penza.ru/ 24 февраля 2017
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