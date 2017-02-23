Организован осмотр маневренного фонда для жителей дома на улице Кулибина, 10

Сотрудники МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы» вместе с главой администрации Октябрьского района Евгением Гусейновым организовали осмотр маневренного фонда для жителей дома на улице Кулибина, 10.

По поручению главы администрации города Виктора Кувайцева, в осмотре комнат в маневренном фонде вместе с жителями с улицы Кулибина принял участие первый заместитель главы администрации города Сергей Волков.

В ходе осмотра Сергей Владимирович разъяснил гражданам порядок дальнейших действий и сообщил им о возможности заселиться в помещения маневренного фонда уже сегодня.

– Администрация города готова предоставить вам жилье с расчетом не менее 6 квадратных метров на каждого зарегистрированного жителя, - отметил заместитель главы. – Безопасность проживания гарантируется.

Сергей Волков также проинформировал собравшихся, что 22 февраля 2017 года глава администрации Пензы Виктор Кувайцев на заседании правления Союза российских городов, проходившем в Государственной Думе РФ, выступил с предложением продлить действие программы по расселению ветхого и аварийного жилья. В настоящее время есть вероятность, что программа по расселению ветхого и аварийного жилья будет продолжена и жители дома №10 с улицы Кулибина смогут улучшить свои жилищные условия, вступив в нее.

Подводя итоги выезда, Сергей Волков сообщил, что завтра, 24 февраля, с 10-00 часов всех нуждающихся жителей дома на Кулибина, 10 будут ждать специалисты отдела распределения муниципального жилищного фонда администрации города по адресу: пл.М.Жукова, 4, кабинет №131.

В ходе осмотра жилья маневренного фонда, которое может быть предоставлено гражданину только в случае отсутствия у него другого жилья, выяснилось, что подавляющее большинство жителей имеют другое жилье, а в данной ситуации люди рассчитывали получить комнаты в собственность.

Сложилось впечатление, что на фоне ситуации с домом №35 на улице Ударной, жителей дома №10 с улицы Кулибина, который вдруг неожиданно резко стал разрушаться, кто-то ввел в заблуждение, предположив, что всем им предоставят новые квартиры, нужно только пошуметь. А когда жильцы узнали, что по закону они имеют право воспользоваться маневренным фондом и возможность переселиться в маневренный фонд была предоставлена им немедленно, большинство отказалось переезжать, в том числе и семья, которая возмущалась и кричала больше всех.

Кстати, из 9 человек, которые переселились в маневренный фонд из дома №35 с улицы Ударной, некоторые имеют другое жилье. Это выяснилось в ходе оформления документов, необходимых для проживания в маневренном фонде.